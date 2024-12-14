Сдачу четвертого моста в Новосибирске требуют перенести в судебном порядке

Posted 14 декабря, 02:39
Published 14 декабря, 02:39
Modified 14 декабря, 02:41
Updated 14 декабря, 02:41
«Сибирская концессионная компания» добивается переноса срока сдачи моста через Обь еще на один год. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний (ГК) «ВИС». Ранее ФАС отказалась продлять сроки сдачи.
Ранее уже продлевались сроки сдачи до 2025 года, однако уже тогда были озвучены прогнозы, что мост не достроят. По словам представителей «ВИС», главным препятствием стала нехватка финансирования. В сентябре 2024 года Арбитражный суд постановил взыскать с концессионера штраф более 7 млн. руб.
Представители ответчика продолжают настаивать на ненадлежащей работе строительной компании. На данный момент финансирование строительства приостановлено.
Напомним, строительство моста ведется уже 5 лет. Концессионные соглашения были заключены в 2017 году.