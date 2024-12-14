Сдачу четвертого моста в Новосибирске требуют перенести в судебном порядке

Ранее уже продлевались сроки сдачи до 2025 года, однако уже тогда были озвучены прогнозы, что мост не достроят. По словам представителей «ВИС», главным препятствием стала нехватка финансирования. В сентябре 2024 года Арбитражный суд постановил взыскать с концессионера штраф более 7 млн. руб.