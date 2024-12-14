atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря, 02:39

Published 14 декабря, 02:39

Modified 14 декабря, 02:41

Updated 14 декабря, 02:41

Сдачу четвертого моста в Новосибирске требуют перенести в судебном порядке

Сдачу четвертого моста в Новосибирске требуют перенести в судебном порядке

14 декабря 2024, 02:39
Фото: 1MI.
«Сибирская концессионная компания» потребовала перенести срок сдачи четвертого моста в Новосибирске.

«Сибирская концессионная компания» добивается переноса срока сдачи моста через Обь еще на один год. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний (ГК) «ВИС». Ранее ФАС отказалась продлять сроки сдачи.

Ранее уже продлевались сроки сдачи до 2025 года, однако уже тогда были озвучены прогнозы, что мост не достроят. По словам представителей «ВИС», главным препятствием стала нехватка финансирования. В сентябре 2024 года Арбитражный суд постановил взыскать с концессионера штраф более 7 млн. руб.

Представители ответчика продолжают настаивать на ненадлежащей работе строительной компании. На данный момент финансирование строительства приостановлено.

Напомним, строительство моста ведется уже 5 лет. Концессионные соглашения были заключены в 2017 году.

Выплатить миллион за ремонт дорог в Новосибирской области обязали подрядчика
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирец накопил штрафы почти на 600 тысяч рублейСтало известно, когда отремонтируют аварийный пешеходный мост в НовосибирскеНовосибирцам рассказали, как сэкономить на проезде с помощью электронного проездного
#София Самарина#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Россия#Сибирь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика