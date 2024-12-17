atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 05:13

Published 17 декабря, 05:13

Modified 17 декабря, 05:15

Updated 17 декабря, 05:15

Блокировка счета арендатора аквапарка в Новосибирске

Арендатору скандального новосибирского аквапарка заблокировали счета на 177 млн

17 декабря 2024, 05:13
Фото: 1MI. Блокировка счета арендатора аквапарка в Новосибирске
Очередная компания, которая взялась за управление проблемным объектом в Новосибирске, столкнулась с блокировкой средств, следует из данных в карточке рассмотрения дела на сайте арбитражного суда.

Компания, которая арендует и управляет новосибирским аквапарком, столкнулась с блокировкой счетов. Мера реализована в рамках обеспечения искового заявления фирмы, владеющей зданием. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

На счетах «заморожены» почти 178 млн. рублей. До решения суда арендаторы не смогут воспользоваться этими деньгами. Напомним, что владельцы здания требуют через суд взыскать 164 млн задолженности по аренде и еще 12 млн в качестве компенсации необоснованного обогащения.

Скандалы вокруг новосибирского аквапарка длятся уже не первый год. Ранее по делу уже были арестованы: олигарх Таран, замглавы АСВ Попелюха и другие. Всех участников подозревают в особо крупном мошенничестве.

Новосибирская область вошла в топ самых читающих регионов в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Успенской грозит арест имущества за отказ выплатить компенсацию КиркоровуСдачу четвертого моста в Новосибирске требуют перенести в судебном порядкеВыплатить миллион за ремонт дорог в Новосибирской области обязали подрядчика
#Екатерина Нимко#Общество#Суд#Аквапарк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика