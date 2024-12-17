Арендатору скандального новосибирского аквапарка заблокировали счета на 177 млн

Posted 17 декабря, 05:13
Published 17 декабря, 05:13
Modified 17 декабря, 05:15
Updated 17 декабря, 05:15
Компания, которая арендует и управляет новосибирским аквапарком, столкнулась с блокировкой счетов. Мера реализована в рамках обеспечения искового заявления фирмы, владеющей зданием. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
На счетах «заморожены» почти 178 млн. рублей. До решения суда арендаторы не смогут воспользоваться этими деньгами. Напомним, что владельцы здания требуют через суд взыскать 164 млн задолженности по аренде и еще 12 млн в качестве компенсации необоснованного обогащения.
Скандалы вокруг новосибирского аквапарка длятся уже не первый год. Ранее по делу уже были арестованы: олигарх Таран, замглавы АСВ Попелюха и другие. Всех участников подозревают в особо крупном мошенничестве.