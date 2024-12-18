Новосибирск назвали самым холодным городом России

Posted 18 декабря, 11:05
Published 18 декабря, 11:05
Modified 18 декабря, 11:07
Updated 18 декабря, 11:07
Температура по ощущениям в Новосибирске достигала -36°C, что ставит его выше соседей — Красноярска и Омска, а также Перми и Челябинска, замыкающих пятерку самых холодных миллионников. Этот показатель, зависящий от влажности воздуха, силы ветра и других факторов, часто значительно ниже фактической температуры, создавая иллюзию ещё более суровых морозов.
На фоне таких экстремальных значений не удивительно, что Сибирь продолжает оставаться символом русской зимы. Однако, как отмечают метеорологи, причиной столь ощутимого холода становятся не только низкие температуры, но и пронизывающие ветра, несущие арктическую свежесть.
На противоположной стороне рейтинга самых холодных миллионников оказались южные города: Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград. Для их жителей минимальная температура по ощущениям в -16°C кажется скорее редкостью, чем нормой. Замыкает список Москва с отметкой -29°C, что лишь подтверждает климатическую мягкость столичного региона по сравнению с сибирскими условиями.