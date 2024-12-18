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Posted 18 декабря, 11:05

Published 18 декабря, 11:05

Modified 18 декабря, 11:07

Updated 18 декабря, 11:07

Морозная погода

Новосибирск назвали самым холодным городом России

18 декабря 2024, 11:05
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Морозная погода
Новосибирск стал самым холодным городом-миллионником России в 2024 году. Сервис «Яндекс Погода» опубликовал результаты исследования, которые подтвердили: несмотря на суровые зимы, характерные для многих регионов, именно Новосибирск выделился как лидер среди крупных городов по низким температурам.

Температура по ощущениям в Новосибирске достигала -36°C, что ставит его выше соседей — Красноярска и Омска, а также Перми и Челябинска, замыкающих пятерку самых холодных миллионников. Этот показатель, зависящий от влажности воздуха, силы ветра и других факторов, часто значительно ниже фактической температуры, создавая иллюзию ещё более суровых морозов.

На фоне таких экстремальных значений не удивительно, что Сибирь продолжает оставаться символом русской зимы. Однако, как отмечают метеорологи, причиной столь ощутимого холода становятся не только низкие температуры, но и пронизывающие ветра, несущие арктическую свежесть.

На противоположной стороне рейтинга самых холодных миллионников оказались южные города: Краснодар, Ростов-на-Дону и Волгоград. Для их жителей минимальная температура по ощущениям в -16°C кажется скорее редкостью, чем нормой. Замыкает список Москва с отметкой -29°C, что лишь подтверждает климатическую мягкость столичного региона по сравнению с сибирскими условиями.

Снегопады и морозы обрушатся на Новосибирскую область
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Омск#Зима#Мороз#Холод#Красноярск
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