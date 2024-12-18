Новосибирск назвали самым холодным городом России

Температура по ощущениям в Новосибирске достигала -36°C, что ставит его выше соседей — Красноярска и Омска, а также Перми и Челябинска, замыкающих пятерку самых холодных миллионников. Этот показатель, зависящий от влажности воздуха, силы ветра и других факторов, часто значительно ниже фактической температуры, создавая иллюзию ещё более суровых морозов.