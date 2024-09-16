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Красноярск

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2024
Три города Сибири, куда можно уехать на выходные из Новосибирска
16 сентября, 08:36
Мощнейший циклон со снегопадом накроет регион в ближайшие дни
Погода резко изменится от бабьего лета до снежного циклона в Новосибирской области, сообщают погодные сервисы.
3 сентября, 07:44
Юного мошенника из Красноярска будут судить в Новосибирской области
В суде Мошковского района рассмотрят уголовное дело по обвинению 17-летнего красноярца в интернет-мошенничестве, следует из сообщения региональной прокуратуры.
28 июня, 10:02
Новосибирск обогнал Иркутск и Красноярск по числу электросамокатов на улицах
В начавшемся сезоне по столице Сибири будут ездить 4,3 тысяч электросамокатов, что на 20% больше, чем в прошлом году, рассказали в кикшеринговой компании Whoosh.
1 мая, 05:29
Вице-мэр Терешкова ответила раскритиковавшему Новосибирск Артемию Лебедеву
8 апреля, 14:57
Будущий мэр требует закрыть ЛГБТ*-бар «Элтон» в Новосибирске
После того, как будущий мэр Новосибирска обратился к главе Лиги безопасного интернета, ожидается проверка ЛГБТ*-бара «Элтон».
27 февраля, 02:23
Красноярские супруги отсидят «десятку» в Новосибирске за любовь к наркотикам
22 февраля, 12:00
2023
Экс-губернатор НСО Толоконский сравнил пробки в Новосибирске, Красноярске и Омске
15 сентября 2023, 04:15
Красноярцы попались в Новосибирске с 46 килограммами наркотиков
8 июля 2023, 05:12

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