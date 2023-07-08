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Красноярцы попались в Новосибирске с 46 килограммами наркотиков

8 июля 2023, 05:12
Фото: 1MI
Оптовую партию наркодилеры собирались расфасовать по разовым дозам
Наркодилеры намеревались заработать на продаже гашиша и кокаина около 200 миллионов рублей

Новосибирская полиция задержала двух жителей Красноярска, которые собирались забрать из тайника на территории региона 40 килограммов гашиша и 6 килограммов кокаина. Наркотики криминальный дуэт собирался расфасовать по разовым дозам и продавать местным потребителям. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, стоимость изъятого по ценам черного рынка оцениваться примерно в 200 млн рублей.

Оба красноярца, которые ранее уже были судимы за преступления, связанные с оборотом наркотиков, арестованы, добавила Волк.

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#Наркотики#Задержание#Гашиш#Криминал#Новосибирск#Красноярск
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