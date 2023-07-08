Новосибирская полиция задержала двух жителей Красноярска, которые собирались забрать из тайника на территории региона 40 килограммов гашиша и 6 килограммов кокаина. Наркотики криминальный дуэт собирался расфасовать по разовым дозам и продавать местным потребителям. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, стоимость изъятого по ценам черного рынка оцениваться примерно в 200 млн рублей.