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Posted 19 декабря, 11:32

Published 19 декабря, 11:32

Modified 19 декабря, 11:42

Updated 19 декабря, 11:42

Овцы стали разносчиками бруцеллеза

В Новосибирске объявлен карантин: в чем причина

19 декабря 2024, 11:32
Фото: 1MI. Овцы стали разносчиками бруцеллеза

В Новосибирской области введён карантин из-за бруцеллеза

В Новосибирской области зафиксирована вспышка бруцеллеза среди овец. Об этом сообщает Горсайт.

Заболевание обнаружили среди овец в деревне Богословка Усть-Таркского района. Решение о введении карантина приняли в управлении ветеринарии Новосибирской области.

Бруцеллёз — это инфекция, которая опасна не только для животных, но и для людей. Бруцеллез поражает сразу несколько систем в организме, включая сосудистую и нервную, может затронуть опорно-двигательный аппарат.

Человек рискует заразиться при контакте с больными животными, а также при употреблении в пищу молока и молочных продуктов, если они не прошли качественную термическую обработку.

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