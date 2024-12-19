В Новосибирске объявлен карантин: в чем причина

Posted 19 декабря, 11:32
Published 19 декабря, 11:32
Modified 19 декабря, 11:42
Updated 19 декабря, 11:42
Заболевание обнаружили среди овец в деревне Богословка Усть-Таркского района. Решение о введении карантина приняли в управлении ветеринарии Новосибирской области.
Бруцеллёз — это инфекция, которая опасна не только для животных, но и для людей. Бруцеллез поражает сразу несколько систем в организме, включая сосудистую и нервную, может затронуть опорно-двигательный аппарат.
Человек рискует заразиться при контакте с больными животными, а также при употреблении в пищу молока и молочных продуктов, если они не прошли качественную термическую обработку.