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Posted 23 декабря, 04:21

Published 23 декабря, 04:21

Modified 23 декабря, 04:23

Updated 23 декабря, 04:23

Мошенничество раскрыли

Мошенничество на 150 млн бюджетных рублей раскрыли в Новосибирске

23 декабря 2024, 04:21
Фото: 1MI. Мошенничество раскрыли
В Новосибирске раскрыли факт мошенничества на крупную сумму рублей: подробности дала прокуратура.

В отношении неустановленных лиц возбуждено дело из-за мошенничества на сумму не менее 150 млн рублей. Эти средства были оплачены из бюджета региона при исполнении госконтрактов. Подробности прокуроры не разгласили.

Также сегодня с обысками пришли к начальникам двух отделов Минпромторга. В превышении полномочий обвинили в превышении полномочий. Под подозрением Юрий Воробьев и Наталья Зырянова.

Предполагается, что они разглашали информацию по госзакупкам для юрлиц, хоть эти данные и были конфиденциальные. Связано ли крупное мошенничество с этим инцидентом, неизвестно.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мошенничество#Уголовное дело#Прокуратура#Деньги
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