Мошенничество на 150 млн бюджетных рублей раскрыли в Новосибирске

Posted 23 декабря, 04:21
Published 23 декабря, 04:21
Modified 23 декабря, 04:23
Updated 23 декабря, 04:23
В отношении неустановленных лиц возбуждено дело из-за мошенничества на сумму не менее 150 млн рублей. Эти средства были оплачены из бюджета региона при исполнении госконтрактов. Подробности прокуроры не разгласили.
Также сегодня с обысками пришли к начальникам двух отделов Минпромторга. В превышении полномочий обвинили в превышении полномочий. Под подозрением Юрий Воробьев и Наталья Зырянова.
Предполагается, что они разглашали информацию по госзакупкам для юрлиц, хоть эти данные и были конфиденциальные. Связано ли крупное мошенничество с этим инцидентом, неизвестно.