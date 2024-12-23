Сибирякам рассказали, станут ли перелеты с детьми доступнее

Posted 23 декабря, 13:21
Published 23 декабря, 13:21
Modified 23 декабря, 13:23
Updated 23 декабря, 13:23
Владимир Путин во время «Прямой линии» 19 декабря заявил, что авиакомпаниям пора прекратить манипуляции с льготными билетами. По этому поводу уже начали вести переговоры, как заявили в минтрансе.
Вице-премьер Виталий Савельев пообещал, что уже к 14 января начнут предоставлять скидку в 50% на авиабилеты для детей младше 12 лет.
Напомним, сейчас авиакомпании предлагают льготные билеты отдельным категориям граждан за счет компенсаций из госбюджета. Владимир Путин заявил, что необходимо прекратить ситуации, когда авиакомпании устанавливают собственные льготы и отказываются делать положенную скидку.
В то же время в Новосибирске с сегодняшнего дня поднялись цены на проезд.