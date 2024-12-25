До конца года в Новосибирске объявят конкурс на проектирование метро

Posted 25 декабря, 11:48
Published 25 декабря, 11:48
Modified 25 декабря, 11:50
Updated 25 декабря, 11:50
На эти цели из областного бюджета выделено 350 миллионов рублей. По словам градоначальника, к подготовке конкурсной документации муниципалитет подошел с особым вниманием, изучив опыт коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, а также международных партнеров, расскаазал Кудрявцев Сиб.фм.
Конкурсная документация предусматривает проектирование строительных работ для двух новых станций метро, второго перегонного туннеля между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая Нива», а также электродепо «Волочаевская». Процесс проектирования, по оценкам экспертов, займет около года.
После завершения проектных работ и прохождения Госэкспертизы мэрия планирует подать заявку на федеральное финансирование строительства.
Старт конкурсного процесса и подготовка документации к началу проектирования обещают стать важным шагом к обновлению транспортной инфраструктуры Новосибирска.