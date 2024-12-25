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Posted 25 декабря, 11:48

Published 25 декабря, 11:48

Modified 25 декабря, 11:50

Updated 25 декабря, 11:50

Станция метро

До конца года в Новосибирске объявят конкурс на проектирование метро

25 декабря 2024, 11:48
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Станция метро
На этой неделе мэрия Новосибирска намерена объявить конкурс на проектирование двух станций и депо для Дзержинской линии метрополитена, сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

На эти цели из областного бюджета выделено 350 миллионов рублей. По словам градоначальника, к подготовке конкурсной документации муниципалитет подошел с особым вниманием, изучив опыт коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, а также международных партнеров, расскаазал Кудрявцев Сиб.фм.

Конкурсная документация предусматривает проектирование строительных работ для двух новых станций метро, второго перегонного туннеля между станциями «Берёзовая роща» и «Золотая Нива», а также электродепо «Волочаевская». Процесс проектирования, по оценкам экспертов, займет около года.

После завершения проектных работ и прохождения Госэкспертизы мэрия планирует подать заявку на федеральное финансирование строительства.

Старт конкурсного процесса и подготовка документации к началу проектирования обещают стать важным шагом к обновлению транспортной инфраструктуры Новосибирска.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Метро#Конкурс#Максим Кудрявцев#Транспортная инфраструктура
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