До конца года в Новосибирске объявят конкурс на проектирование метро

На эти цели из областного бюджета выделено 350 миллионов рублей. По словам градоначальника, к подготовке конкурсной документации муниципалитет подошел с особым вниманием, изучив опыт коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, а также международных партнеров, расскаазал Кудрявцев Сиб.фм.