Центробанк сохранил ставку в 21% по ипотеке

Ожидалось, что ставка в декабре поднимется до 23-25%, однако Центробанк сохранил ставку по ипотеке на прежнем уровне — в 21%. Произошло это после прямой итоговой линии президента Владимира Путина. Он обозначил, что Центробанк должен ориентироваться на людей, прежде чем поднимать проценты. Глава страны также признал, что у регулятора есть недоработки по борьбе с инфляцией и ЦБ мог бы использовать инструменты, которые не связаны с поднятием ставки.