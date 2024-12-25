Центробанк сохранил ставку в 21% по ипотеке

Posted 25 декабря, 10:20
Published 25 декабря, 10:20
Modified 25 декабря, 10:22
Updated 25 декабря, 10:22
Ожидалось, что ставка в декабре поднимется до 23-25%, однако Центробанк сохранил ставку по ипотеке на прежнем уровне — в 21%. Произошло это после прямой итоговой линии президента Владимира Путина. Он обозначил, что Центробанк должен ориентироваться на людей, прежде чем поднимать проценты. Глава страны также признал, что у регулятора есть недоработки по борьбе с инфляцией и ЦБ мог бы использовать инструменты, которые не связаны с поднятием ставки.
Как отметил депутат, сейчас требуют отказаться от дальнейшего повышения ключевой ставки. Кроме того, фракция «Справедливой России» предлагает обозначить критерии оценки деятельности Центробанка, а также дать Госдуме полномочия инициировать досрочную отставку его руководителя, если он не справляется со своими обязанностями.
«Также мы начали собирать подписи граждан, чтобы показать реальное отношение россиян к проблеме роста ставки. Результаты этой кампании не заставили себя ждать — Центробанк решил не повышать ставку», — добавил Александр Аксёненко, который также обозначил, что теперь цель партии состоит в том, чтобы добиться снижения ключевой ставки, а значит и цен.