В Новосибирске мигрант подрался с охранниками из-за шампуня

Posted 25 декабря, 07:13
Published 25 декабря, 07:13
Modified 25 декабря, 07:15
Updated 25 декабря, 07:15
Сигнал тревоги поступил вечером 24 декабря. Сотрудники группы быстрого реагирования прибыли на место и задержали двух мужчин, которые пытались вынести шампунь, не оплатив его. Оба оказались уроженцами Средней Азии. Пока один из задержанных просматривал видеозапись, подтверждающую факт кражи, второй находился в подсобке под охраной гвардейца.
Задержанный стал угрожать охраннику, заявляя, что скоро приедет толпа его родственников, чтобы устроить разбирательство. Осознавая возможный риск, сотрудники вызвали подкрепление — два дополнительных экипажа. Однако обещанная «группа поддержки» так и не появилась.
Когда угрозы не возымели действия, мужчина решился на крайние меры и набросился на охранника. Атака оказалась безуспешной: гвардейцы быстро обезвредили агрессора. Инцидент завершился стандартно: нарушители оплатили украденный шампунь, после чего их отпустили.