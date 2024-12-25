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Posted 25 декабря, 07:13

Published 25 декабря, 07:13

Modified 25 декабря, 07:15

Updated 25 декабря, 07:15

Момент нападения

В Новосибирске мигрант подрался с охранниками из-за шампуня

25 декабря 2024, 07:13
Фото: АБ Гвардия. Момент нападения
В одном из супермаркетов Заельцовского района Новосибирска обычная попытка мелкой кражи завершилась неожиданным поворотом — нападением на сотрудников охранного агентства.

Сигнал тревоги поступил вечером 24 декабря. Сотрудники группы быстрого реагирования прибыли на место и задержали двух мужчин, которые пытались вынести шампунь, не оплатив его. Оба оказались уроженцами Средней Азии. Пока один из задержанных просматривал видеозапись, подтверждающую факт кражи, второй находился в подсобке под охраной гвардейца.

Задержанный стал угрожать охраннику, заявляя, что скоро приедет толпа его родственников, чтобы устроить разбирательство. Осознавая возможный риск, сотрудники вызвали подкрепление — два дополнительных экипажа. Однако обещанная «группа поддержки» так и не появилась.

Когда угрозы не возымели действия, мужчина решился на крайние меры и набросился на охранника. Атака оказалась безуспешной: гвардейцы быстро обезвредили агрессора. Инцидент завершился стандартно: нарушители оплатили украденный шампунь, после чего их отпустили.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Мигранты#Кража#Драка#Охрана
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