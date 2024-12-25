В Новосибирске мигрант подрался с охранниками из-за шампуня

Сигнал тревоги поступил вечером 24 декабря. Сотрудники группы быстрого реагирования прибыли на место и задержали двух мужчин, которые пытались вынести шампунь, не оплатив его. Оба оказались уроженцами Средней Азии. Пока один из задержанных просматривал видеозапись, подтверждающую факт кражи, второй находился в подсобке под охраной гвардейца.