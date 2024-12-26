Госдума предложила увеличить штрафы за хамство чиновников

Posted 26 декабря, 09:40
Published 26 декабря, 09:40
Modified 26 декабря, 10:30
Updated 26 декабря, 10:30
Депутат Владимир Плякин выдвинул предложение изменить закон, чтобы увеличить штрафы для чиновников, говорящих оскорбления в сторону населения.
Как отметил народный избранник, штрафы нужно проиндексировать для всех госслужащих, точно также, как индексируют цены для простого народа.
В настоящий момент служащие платят за оскорбления до 100 тысяч рублей. Если нарушения является повторными, то чиновники платят до 150 тысяч руб. За отписки платят 5 тысяч руб.
Плякин уверен, что за отписки нужно удвоить штрафы, а за хамство в адрес граждан увеличить в 1,5 раза. Эту инициативу он отправит на рассмотрение. Тем временем Центробанк сохранил ставку в 21% по ипотеке.