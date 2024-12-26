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Posted 26 декабря, 09:40

Published 26 декабря, 09:40

Modified 26 декабря, 10:30

Updated 26 декабря, 10:30

Штрафы могут увеличить

Госдума предложила увеличить штрафы за хамство чиновников

26 декабря 2024, 09:40
Фото: 1MI. Штрафы могут увеличить

Новосибирских чиновников хотят строже наказывать за оскорбления людей

Чиновников могут еще больше штрафовать за хамство, что предложила Госдума.

Депутат Владимир Плякин выдвинул предложение изменить закон, чтобы увеличить штрафы для чиновников, говорящих оскорбления в сторону населения.

Как отметил народный избранник, штрафы нужно проиндексировать для всех госслужащих, точно также, как индексируют цены для простого народа.

В настоящий момент служащие платят за оскорбления до 100 тысяч рублей. Если нарушения является повторными, то чиновники платят до 150 тысяч руб. За отписки платят 5 тысяч руб.

Плякин уверен, что за отписки нужно удвоить штрафы, а за хамство в адрес граждан увеличить в 1,5 раза. Эту инициативу он отправит на рассмотрение. Тем временем Центробанк сохранил ставку в 21% по ипотеке.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Индексация#Штрафы#Чиновники#Закон
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