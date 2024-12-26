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Posted 26 декабря, 15:32

Published 26 декабря, 15:32

Modified 26 декабря, 16:15

Updated 26 декабря, 16:15

Сварочный завод построят в Новосибирске

Сварочный завод построят в Новосибирске

26 декабря 2024, 15:32
Фото: 1MI.
Новый завод планируют построить в НСО к 2029 году. Об этом сообщил мэр Новосибирска в своем телеграмм-канале.

Строительство планируется завершить к 2029 году. Помимо непосредственно цехов в нем расположится центр обучения профессиональных кадров.

Завод будет специализироваться на производстве оборудования для сварки арматуры. Общий размер вложений в проект составил около 700 млн рублей.

Максим Кудрявцев отметил, что новый завод может помочь импортозамещению в регионе, а также создать новые рабочие места и дать толчок развитию смежных отраслей.

Ранее в материалах Atas.info появилось интервью с управляющим ГК «ЭЛСИ» Сергеем Пеньковским.

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