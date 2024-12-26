Сварочный завод построят в Новосибирске

Posted 26 декабря, 15:32
Published 26 декабря, 15:32
Modified 26 декабря, 16:15
Updated 26 декабря, 16:15
Строительство планируется завершить к 2029 году. Помимо непосредственно цехов в нем расположится центр обучения профессиональных кадров.
Завод будет специализироваться на производстве оборудования для сварки арматуры. Общий размер вложений в проект составил около 700 млн рублей.
Максим Кудрявцев отметил, что новый завод может помочь импортозамещению в регионе, а также создать новые рабочие места и дать толчок развитию смежных отраслей.
Ранее в материалах Atas.info появилось интервью с управляющим ГК «ЭЛСИ» Сергеем Пеньковским.