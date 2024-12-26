В России создадут Клуб работодателей Москвы

Posted 26 декабря, 09:41
Published 26 декабря, 09:41
Modified 26 декабря, 09:43
Updated 26 декабря, 09:43
Клуб станет новым городским отраслевым сообществом. Учредители планируют организовывать тренинги, мастер-классы и другие деловые мероприятия для соискателей, чтобы они могли развить свои профессиональные компетенции.
«Рынок труда находится на переломном этапе: демографический кризис, нехватка кадров и распространение технологий создают новые вызовы для бизнеса. Необходимость развития экономики, а также усиливающееся внимание к удержанию сотрудников подталкивают работодателей к поиску инновационных решений», — рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.
Первая встреча и обсуждение рабочей повестки Клуба работодателей Москвы запланирована на начало 2025 года.
«Новое профессиональное сообщество станет не только уникальной коммуникационной площадкой ведущих экспертов отрасли, но и позволит обмениваться опытом, обсуждать и внедрять различные управленческие стратегии, продвигать свой HR-бренд для привлечения соискателей и совместно находить новые решения для подбора лучших кадров», — рассказал Андрей Тарасов, директор службы занятости Москвы и центра «Профессии будущего».
Запуск Клуба работодателей Москвы станет одной из инициатив, реализованных в рамках соглашения о стратегическом партнерстве Авито Работы и центра «Профессии будущего», заключенного на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.