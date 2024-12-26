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Posted 26 декабря, 09:41

Published 26 декабря, 09:41

Modified 26 декабря, 09:43

Updated 26 декабря, 09:43

Первая встреча пройдет в следующем году

В России создадут Клуб работодателей Москвы

26 декабря 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney. Первая встреча пройдет в следующем году
Платформа «Авито Работа» и центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» откроют Клуб работодателей Москвы. В него войдут более 200 ведущих столичных компаний из разных сфер экономики города.

Клуб станет новым городским отраслевым сообществом. Учредители планируют организовывать тренинги, мастер-классы и другие деловые мероприятия для соискателей, чтобы они могли развить свои профессиональные компетенции.

«Рынок труда находится на переломном этапе: демографический кризис, нехватка кадров и распространение технологий создают новые вызовы для бизнеса. Необходимость развития экономики, а также усиливающееся внимание к удержанию сотрудников подталкивают работодателей к поиску инновационных решений», — рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Первая встреча и обсуждение рабочей повестки Клуба работодателей Москвы запланирована на начало 2025 года.

«Новое профессиональное сообщество станет не только уникальной коммуникационной площадкой ведущих экспертов отрасли, но и позволит обмениваться опытом, обсуждать и внедрять различные управленческие стратегии, продвигать свой HR-бренд для привлечения соискателей и совместно находить новые решения для подбора лучших кадров», — рассказал Андрей Тарасов, директор службы занятости Москвы и центра «Профессии будущего».

Запуск Клуба работодателей Москвы станет одной из инициатив, реализованных в рамках соглашения о стратегическом партнерстве Авито Работы и центра «Профессии будущего», заключенного на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Работа#Рынок труда
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