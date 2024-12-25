Рекордные продажи и цифровизация: итоги автомобильного рынка 2024 года

Заметен интерес к китайским автомобилям, что способствует их активному присутствию на рынке. Об этом рассказал директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто Антон Воронов на дилерской конференции «Высшая передача». По словам Воронова, сейчас потребители предпочитают искать информацию и предложения онлайн. По данным опросов, 81% покупателей изучают платформы объявлений до визита в автосалон. Несмотря на это, онлайн-продажи развиваются медленно, что связано с формальностями регистрации автомобилей.