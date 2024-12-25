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Posted 25 декабря, 02:45

Published 25 декабря, 02:45

Modified 25 декабря, 02:47

Updated 25 декабря, 02:47

Дилеры в короткий срок могут предложить цену

Рекордные продажи и цифровизация: итоги автомобильного рынка 2024 года

25 декабря 2024, 02:45
Фото: 1MI. Дилеры в короткий срок могут предложить цену
2024 год стал рекордным для автомобильного рынка. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом выросло на 35%, а новых — на 38%.

Заметен интерес к китайским автомобилям, что способствует их активному присутствию на рынке. Об этом рассказал директор по развитию сегмента автодилеров Авито Авто Антон Воронов на дилерской конференции «Высшая передача». По словам Воронова, сейчас потребители предпочитают искать информацию и предложения онлайн. По данным опросов, 81% покупателей изучают платформы объявлений до визита в автосалон. Несмотря на это, онлайн-продажи развиваются медленно, что связано с формальностями регистрации автомобилей.

Современные цифровые решения направлены на упрощение процесса покупки автомобиля и повышение прозрачности. Среди инструментов, которые сейчас предлагают цифровые платформы — возможность сравнения предложений и фиксированные цены, помогающие покупателям принимать более осознанные решения.

Цифровые платформы предлагают различные инструментыЦифровые платформы предлагают различные инструменты
Цифровые платформы предлагают различные инструменты. Фото: Изображение Midjourney

Сервисы сопровождения сделок позволяют покупателям выбирать и приобретать автомобили с пробегом у проверенных продавцов, отметил Воронов. Покупателю предоставляется поддержка на всех этапах, что повышает доверие и упрощает процесс выбора.

«Доля предложений от дилеров на Авито Авто в сегменте автомобилей с пробегом сегодня составляет 22%, а остальная часть рынка — это предложения от частных пользователей и профессиональных продавцов, то есть реселлеров. Однако мы ожидаем, что доля автомобилей с пробегом у дилеров будет расти», — добавил эксперт.

Для пополнения стоков дилеры могут использовать Авито Аукцион. Частные продавцы выставляют лоты, а дилеры в короткий срок могут предложить цену. Это позволяет быстро закрывать сделки и увеличивать ассортимент автомобилей на складах.

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Помимо этого, системы автоматизации на цифровых платформах, например Автохаб, помогают дилерам эффективно управлять продажами, складами и маркетингом. Аналитика, собранная в едином центре управления, позволяет отслеживать ключевые показатели и улучшать качество обслуживания клиентов. Автоматизация взаимодействия с покупателями, в том числе через фиксирование заявок и мониторинг качества звонков, повышает конверсии и эффективность работы.

Антон Воронов отмечает, что автомобильный рынок продолжает развиваться в сторону цифровизации, где ключевыми задачами остаются прозрачность сделок, удобство покупок и автоматизация процессов. Это позволяет удовлетворять растущие потребности покупателей и повышать эффективность работы продавцов.

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