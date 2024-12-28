Бесследное исчезновение овец — животные массово пропали из очага заражения

Сергей Кузлякин, главный государственный ветеринарный инспектор, сообщил, что в расследовании участвуют более 20 сотрудников ветуправления, ежедневно выезжающих в эти села для забора крови и проведения анализов. Однако, как отметил специалист, основным фактором, способствующим распространению инфекции, является привоз животных из других регионов. Это уже не первый случай, когда инфекция появляется в Усть-Таркском районе: в прошлом году подобные очаги были зафиксированы в Татарске.