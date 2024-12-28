Бесследное исчезновение овец — животные массово пропали из очага заражения

Posted 28 декабря, 09:21
Published 28 декабря, 09:21
Modified 28 декабря, 09:23
Updated 28 декабря, 09:23
В конце ноября 2024 года в Усть-Таркском районе Новосибирской области был зафиксирован случай массового заболевания среди скота. В деревне Богословка у овец и коз выявили бруцеллез — опасную инфекцию, способную не только навредить животным, но и передаваться человеку. Из 270 исследованных овец и коз 48 оказались заражены, а из 170 коров 10 также показали положительный результат, сообщает VN.ru.
Результаты подтвердили наличие бруцеллеза, и сразу же начались проверки в деревне Богословка, а также в соседних населённых пунктах — Верхнеомка, Камышево, Щербаки, Михайловка и Усть-Тарка.
Сергей Кузлякин, главный государственный ветеринарный инспектор, сообщил, что в расследовании участвуют более 20 сотрудников ветуправления, ежедневно выезжающих в эти села для забора крови и проведения анализов. Однако, как отметил специалист, основным фактором, способствующим распространению инфекции, является привоз животных из других регионов. Это уже не первый случай, когда инфекция появляется в Усть-Таркском районе: в прошлом году подобные очаги были зафиксированы в Татарске.
К сожалению, проблемы с контролем ситуации продолжаются. По словам Кузлякина, из 47 заражённых животных половина была ликвидирована, а остальные попросту исчезли, что затрудняет дальнейшее отслеживание и предотвращение распространения заболевания.