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Posted 28 декабря, 09:21

Published 28 декабря, 09:21

Modified 28 декабря, 09:23

Updated 28 декабря, 09:23

Овца в загоне

Бесследное исчезновение овец — животные массово пропали из очага заражения

28 декабря 2024, 09:21
Фото: 1MI. Овца в загоне

В Новосибирской области овцы массово пропали из очага заражения

В Новосибирской области в нескольких селах пропали овцы — в тех местах, где были выявлены очаги заражения бруцеллеза.

В конце ноября 2024 года в Усть-Таркском районе Новосибирской области был зафиксирован случай массового заболевания среди скота. В деревне Богословка у овец и коз выявили бруцеллез — опасную инфекцию, способную не только навредить животным, но и передаваться человеку. Из 270 исследованных овец и коз 48 оказались заражены, а из 170 коров 10 также показали положительный результат, сообщает VN.ru.

Результаты подтвердили наличие бруцеллеза, и сразу же начались проверки в деревне Богословка, а также в соседних населённых пунктах — Верхнеомка, Камышево, Щербаки, Михайловка и Усть-Тарка.

Сергей Кузлякин, главный государственный ветеринарный инспектор, сообщил, что в расследовании участвуют более 20 сотрудников ветуправления, ежедневно выезжающих в эти села для забора крови и проведения анализов. Однако, как отметил специалист, основным фактором, способствующим распространению инфекции, является привоз животных из других регионов. Это уже не первый случай, когда инфекция появляется в Усть-Таркском районе: в прошлом году подобные очаги были зафиксированы в Татарске.

К сожалению, проблемы с контролем ситуации продолжаются. По словам Кузлякина, из 47 заражённых животных половина была ликвидирована, а остальные попросту исчезли, что затрудняет дальнейшее отслеживание и предотвращение распространения заболевания.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Животные#Заражение#Скот#Овцы#Бруцеллез
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