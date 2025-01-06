Новосибирская область возглавила топ лидеров в производстве тапочек

Posted 6 января, 07:48
Published 6 января, 07:48
Modified 6 января, 07:50
Updated 6 января, 07:50
Как уточнил оператор системы маркировки «Честный знак», в течение 11 месяцев 2024 года тапочки составили 59% от общего объема обувной продукции региона.
За указанный период было произведено свыше 1,1 миллиона пар тапочек, что на 26% больше по сравнению с 2023 годом, пишет РБК-Новосибирск. В отношении других видов обуви распределение выпускается следующим образом: сапоги занимают 14%, галоши — 9%, сандалии — 6%, туфли и кроссовки — по 4%, а ботинки — 3%.
В целом, с начала года объем производства обуви в регионе вырос на 19%, достигнув 1,8 миллиона пар. По этому показателю Новосибирская область заняла первое место среди сибирских регионов, составив 45% от всего объема производимой обуви. На втором месте оказалась Томская область с 39%, а замыкает тройку Омская область с 9%.