Новосибирская область возглавила топ лидеров в производстве тапочек

В целом, с начала года объем производства обуви в регионе вырос на 19%, достигнув 1,8 миллиона пар. По этому показателю Новосибирская область заняла первое место среди сибирских регионов, составив 45% от всего объема производимой обуви. На втором месте оказалась Томская область с 39%, а замыкает тройку Омская область с 9%.