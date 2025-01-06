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Posted 6 января, 07:48

Published 6 января, 07:48

Modified 6 января, 07:50

Updated 6 января, 07:50

Тапочек сделали больше

Новосибирская область возглавила топ лидеров в производстве тапочек

6 января 2025, 07:48
Фото: 1MI. Тапочек сделали больше
В 2023 году Новосибирская область стала ведущим регионом по производству тапочек, о чем сообщили в ЦРПТ.

Как уточнил оператор системы маркировки «Честный знак», в течение 11 месяцев 2024 года тапочки составили 59% от общего объема обувной продукции региона.

За указанный период было произведено свыше 1,1 миллиона пар тапочек, что на 26% больше по сравнению с 2023 годом, пишет РБК-Новосибирск. В отношении других видов обуви распределение выпускается следующим образом: сапоги занимают 14%, галоши — 9%, сандалии — 6%, туфли и кроссовки — по 4%, а ботинки — 3%.

В целом, с начала года объем производства обуви в регионе вырос на 19%, достигнув 1,8 миллиона пар. По этому показателю Новосибирская область заняла первое место среди сибирских регионов, составив 45% от всего объема производимой обуви. На втором месте оказалась Томская область с 39%, а замыкает тройку Омская область с 9%.

Производители одежды из Новосибирска рискуют разориться из-за маркировки
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#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск#Производство#Тапочки
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