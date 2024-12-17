Производители одежды из Новосибирска рискуют разориться из-за маркировки

Posted 17 декабря, 05:00
Published 17 декабря, 05:00
Modified 17 декабря, 05:02
Updated 17 декабря, 05:02
Производители одежды обратились к президенту с жалобами на введение маркировки «Честный знак», которая ударит по карману всех предпринимателей. Изменения могут способствовать закрытию малого и среднего бизнеса.
Чтобы поддерживать систему, бизнесменам придется отдавать миллионы на ее внедрение, а это значит, что цены для простых покупателей на товар увеличатся на 15-30%, передает Infopro54. Предприниматели просят не внедрять резко систему, а доработать ее.
Как отмечает координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Наталья Пинигина, эта система хороша для крупного бизнеса, чтобы товары не подделывали благодаря маркировке. Причем для такого уровня затраты на нее будут копеечными, а вот для малого бизнеса весьма ощутимые.
Также для внедрения необходимо нанимать специалиста, который будет заниматься маркировкой. Компании могут попросту закрыться, так как это все экономически невыгодно. Для таких предпринимателей услуга должна быть льготной, да и саму программу необходимо сначала протестировать и наладить, считают эксперты. Ранее мы рассказали, что изменилось в жизни россиян с 1 декабря после внедрения законов.