Производители одежды из Новосибирска рискуют разориться из-за маркировки

Также для внедрения необходимо нанимать специалиста, который будет заниматься маркировкой. Компании могут попросту закрыться, так как это все экономически невыгодно. Для таких предпринимателей услуга должна быть льготной, да и саму программу необходимо сначала протестировать и наладить, считают эксперты. Ранее мы рассказали, что изменилось в жизни россиян с 1 декабря после внедрения законов.