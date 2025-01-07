Самые дешевые бананы в Сибири — в каком регионе удастся сэкономить на фруктах

Posted 7 января, 04:37
Published 7 января, 04:37
Modified 7 января, 04:39
Updated 7 января, 04:39
По состоянию на конец ноября 2024 года, килограмм бананов в Новосибирской области стоил в среднем 157,50 рубля. Этот показатель заметно ниже, чем в некоторых других регионах Сибирского федерального округа. Например, в Иркутской области, которая занимает лидирующие позиции по дороговизне, цена на бананы достигает 193,29 рубля за килограмм. Такой разброс в стоимости фруктов ярко отражает особенности рынка и логистики Сибири.
Иркутская область на данный момент занимает первое место в Сибири по цене на бананы. Здесь этот популярный фрукт является одним из самых дорогих в регионе. Высокая стоимость, вероятно, связана с удаленностью региона от основных центров поставок и особенностями транспортировки. К тому же, климатические условия Сибири в целом не способствуют массовому выращиванию экзотических фруктов, что также влияет на цену.
Помимо Иркутской области, высокие цены на бананы зафиксированы в Республике Тыва, где килограмм этого фрукта стоит 186,58 рубля, и в Республике Алтай, где цена составляет 176,07 рубля. В Красноярском крае стоимость бананов немного ниже — 172 рубля за килограмм. Эти цифры подчеркивают, насколько важную роль в ценообразовании играют не только транспортные маршруты, но и местные экономические условия.
Несмотря на высокие цены в некоторых частях Сибири, Новосибирская область стоит не на последнем месте в рейтинге. В соседних регионах, таких как Омская область, килограмм бананов обойдется потребителям в 154,62 рубля, что дешевле, чем в Новосибирске. Однако самой выгодной покупкой бананов в Сибири могут похвастаться жители Кемеровской области, где этот фрукт продается по цене 146,26 рубля за килограмм — это самая низкая стоимость среди всех регионов СФО.