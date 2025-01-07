Самые дешевые бананы в Сибири — в каком регионе удастся сэкономить на фруктах

Несмотря на высокие цены в некоторых частях Сибири, Новосибирская область стоит не на последнем месте в рейтинге. В соседних регионах, таких как Омская область, килограмм бананов обойдется потребителям в 154,62 рубля, что дешевле, чем в Новосибирске. Однако самой выгодной покупкой бананов в Сибири могут похвастаться жители Кемеровской области, где этот фрукт продается по цене 146,26 рубля за килограмм — это самая низкая стоимость среди всех регионов СФО.