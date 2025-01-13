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Posted 13 января, 04:09

Published 13 января, 04:09

Modified 13 января, 04:11

Updated 13 января, 04:11

Старый Новый год подводит черту под новогодними гуляниями

Как праздновали Старый Новый год в СССР — смотрим архивные фото

13 января 2025, 04:09
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Старый Новый год подводит черту под новогодними гуляниями

Жители Новосибирска рассказали о праздновании Старого Нового года в СССР

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Старый Новый год — неофициальный праздник, который служил дополнительным поводом собраться за столом, вспоминают новосибирцы.

Старый Новый год — неофициальный праздник, появившийся в России из-за смены юлианского летоисчисления на григорианское еще в 1918 году. Так или иначе, советские люди отмечали его, не особо вдаваясь в тонкости календарного устройства. В СССР не было длинных новогодних каникул, как сейчас. Поэтому еще один новогодний праздник люди устраивали с большим удовольствием.

В разные годы главную городскую елку убирали в разные даты. Но если новогодний городок еще работал, то люди шли кататься на горках.
В разные годы главную городскую елку убирали в разные даты. Но если новогодний городок еще работал, то люди шли кататься на горках.
В разные годы главную городскую елку убирали в разные даты. Но если новогодний городок еще работал, то люди шли кататься на горках.. Фото: nsk-kraeved.ru

Главный элемент встречи Нового года, как и любого праздника в СССР — застолье. Не был исключением и Старый Новый год. Накрыть праздничный стол — не очень простая задача для того времени, 13 января угощения оказывались значительно скромнее, чем 31 декабря. Однако считалось, что обязательно гостям нужно предложить торт. Кто умел — делал лакомство сам. Другим же приходилось стоять в очередях за магазинными сладостями. Жители Новосибирска с теплотой вспоминают о праздновании Старого Нового года во времена СССР.

Очередь за тортами во времена позднего СССР
Очередь за тортами во времена позднего СССР. Фото: nsk-kraeved.ru
«Конечно же, это не было праздником, как таковым. Но мы с родственниками всегда 13 числа собирались за столом, произносили тосты, не без этого. Если Старый Новый год выпадал на пятницу или субботу, то устраивали масштабное застолье, ведь на работу идти было с утра не нужно. И Старый Новый год был своеобразным рубежом — именно до него у нас, да и у знакомых, было принято держать в доме елку, после 13 января от нее избавлялись. И вот тогда точно наступали обычные трудовые будни», — рассказала корреспонденту Atas.Info пенсионерка Тамара Кочкина.
Стол 13 января был скромнее, чем на сам Новый год
Стол 13 января был скромнее, чем на сам Новый год. Фото: nsk-kraeved.ru

Собеседница редакции вспоминает — на первом этаже их дома была большая парикмахерская, с отдельными женским, мужским и детским залами. Сама она не придавала большого значения нарядам и прическе на Старый Новый год. Но сквозь большие окна было видно, что в дамском зале 13 января днем обычно было много народа.

Так выглядела процедура укладки при помощи стационарного парикмахерского фена
Так выглядела процедура укладки при помощи стационарного парикмахерского фена. Фото: nsk-kraeved.ru

Еще одна традиция, которая существовала в некоторых советских семьях на 13 января — взрослые доставали новогодний костюм зайчика или снежинки, который делали детям для новогоднего утренника в детском саду. Ребенка наряжали и продолжался новогодний детский кошмар — рассказывать стих, который он уже учил к празднику и с тех пор благополучно забыл.

Нет, это не квадроберы. это обычный новогодний утренник в советском детском саду
Нет, это не квадроберы. это обычный новогодний утренник в советском детском саду. Фото: nsk-kraeved.ru

Подробнее о том, откуда пошла традиция праздновать Старый Новый год, какие существуют приметы на этот день и что можно подарить по такому случаю, читайте в нашем специальном материале.

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