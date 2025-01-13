Как праздновали Старый Новый год в СССР — смотрим архивные фото

Главный элемент встречи Нового года, как и любого праздника в СССР — застолье. Не был исключением и Старый Новый год. Накрыть праздничный стол — не очень простая задача для того времени, 13 января угощения оказывались значительно скромнее, чем 31 декабря. Однако считалось, что обязательно гостям нужно предложить торт. Кто умел — делал лакомство сам. Другим же приходилось стоять в очередях за магазинными сладостями. Жители Новосибирска с теплотой вспоминают о праздновании Старого Нового года во времена СССР.