Как праздновали Старый Новый год в СССР — смотрим архивные фото

Posted 13 января, 04:09
Published 13 января, 04:09
Modified 13 января, 04:11
Updated 13 января, 04:11
Старый Новый год — неофициальный праздник, появившийся в России из-за смены юлианского летоисчисления на григорианское еще в 1918 году. Так или иначе, советские люди отмечали его, не особо вдаваясь в тонкости календарного устройства. В СССР не было длинных новогодних каникул, как сейчас. Поэтому еще один новогодний праздник люди устраивали с большим удовольствием.
Главный элемент встречи Нового года, как и любого праздника в СССР — застолье. Не был исключением и Старый Новый год. Накрыть праздничный стол — не очень простая задача для того времени, 13 января угощения оказывались значительно скромнее, чем 31 декабря. Однако считалось, что обязательно гостям нужно предложить торт. Кто умел — делал лакомство сам. Другим же приходилось стоять в очередях за магазинными сладостями. Жители Новосибирска с теплотой вспоминают о праздновании Старого Нового года во времена СССР.
«Конечно же, это не было праздником, как таковым. Но мы с родственниками всегда 13 числа собирались за столом, произносили тосты, не без этого. Если Старый Новый год выпадал на пятницу или субботу, то устраивали масштабное застолье, ведь на работу идти было с утра не нужно. И Старый Новый год был своеобразным рубежом — именно до него у нас, да и у знакомых, было принято держать в доме елку, после 13 января от нее избавлялись. И вот тогда точно наступали обычные трудовые будни», — рассказала корреспонденту Atas.Info пенсионерка Тамара Кочкина.
Собеседница редакции вспоминает — на первом этаже их дома была большая парикмахерская, с отдельными женским, мужским и детским залами. Сама она не придавала большого значения нарядам и прическе на Старый Новый год. Но сквозь большие окна было видно, что в дамском зале 13 января днем обычно было много народа.
Еще одна традиция, которая существовала в некоторых советских семьях на 13 января — взрослые доставали новогодний костюм зайчика или снежинки, который делали детям для новогоднего утренника в детском саду. Ребенка наряжали и продолжался новогодний детский кошмар — рассказывать стих, который он уже учил к празднику и с тех пор благополучно забыл.
Подробнее о том, откуда пошла традиция праздновать Старый Новый год, какие существуют приметы на этот день и что можно подарить по такому случаю, читайте в нашем специальном материале.