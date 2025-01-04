В новосибирских парках закрыли горки — что произошло

В субботу, 4 января, закрыты горки в четырех парках Новосибирска: «Затулинском», «имени Кирова», «Березовой роще» и «Центральном». Как сообщили в дирекции городских парков, из-за резкого потепления катание на горсках стало небезопасным. Столбик термометра в городе днем поднялся до нулевой отметки. В некоторых районах города шел мокрый снег с дождем.