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Posted 4 января, 09:01

Published 4 января, 09:01

Modified 4 января, 09:03

Updated 4 января, 09:03

Горки закрыли из-за резкого потепления

В новосибирских парках закрыли горки — что произошло

4 января 2025, 09:01
Фото: vk.com/gorodskieparki. Горки закрыли из-за резкого потепления
Коррективы в расписание праздничных дней внесла погода, сообщили в муниципалитете.

В субботу, 4 января, закрыты горки в четырех парках Новосибирска: «Затулинском», «имени Кирова», «Березовой роще» и «Центральном». Как сообщили в дирекции городских парков, из-за резкого потепления катание на горсках стало небезопасным. Столбик термометра в городе днем поднялся до нулевой отметки. В некоторых районах города шел мокрый снег с дождем.

Ледовый городок на Михайловской набережной, который обслуживает коммерческая структура, работает по обычному графику.

Завтра, 5 января, в городе похолодает до 2 градусов мороза днем, ожидается небольшой снег.

Ранее мы рассказывали о том, что новосибирцы возмущены платным катком, который работает на набережной Оби, и как в мэрии объяснили взымание платы за посещение части городской набережной.

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