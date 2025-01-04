Новосибирцы в 2024 году стали чаще ездить в троллейбусах

Posted 4 января, 05:50
Published 4 января, 05:50
Modified 4 января, 05:50
Updated 4 января, 05:50
В минувшем году в Новосибирске заметно вырос пассажиропоток муниципального электротранспорта. По данным за 11 месяцев, троллейбусы перевезли на 22,5 процентра людей больше, чем на аналогичный период 2023 года. В абсолютном выражении это почти 48,5 млн человек. Одна из основных причин таких показателей — кардинальное обновление троллейбусного парка — 258 новых машин, начиная с 2022 года. Наличие возможности работы от аккумуляторов позволило продлить маршруты до отдаленных микрорайонов.
Отмечается рост количества пассажиров трамваев и метрополитена. А вот автобусы потеряли часть пассажиров — по итогам 11 месяцев снижение составило 6,9 процентов, сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на данные муниципалитета.
Подобная статистика соответствует вектору развития пассажирских перевозок в Новосибирске — городские власти делают ставку на электротранспорт. Однако у этого плана есть и слабые стороны, о которых мы рассказывали в специальном материале.