Новосибирцы в 2024 году стали чаще ездить в троллейбусах

В минувшем году в Новосибирске заметно вырос пассажиропоток муниципального электротранспорта. По данным за 11 месяцев, троллейбусы перевезли на 22,5 процентра людей больше, чем на аналогичный период 2023 года. В абсолютном выражении это почти 48,5 млн человек. Одна из основных причин таких показателей — кардинальное обновление троллейбусного парка — 258 новых машин, начиная с 2022 года. Наличие возможности работы от аккумуляторов позволило продлить маршруты до отдаленных микрорайонов.