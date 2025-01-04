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Posted 4 января, 05:50

Published 4 января, 05:50

Modified 4 января, 05:50

Updated 4 января, 05:50

Город получил сотни новых троллейбусов

Новосибирцы в 2024 году стали чаще ездить в троллейбусах

4 января 2025, 05:50
Фото: тг-канал мэра Новосибирска Масима Кудрявцева. Город получил сотни новых троллейбусов
Выросла популярность и других видов электротранспорта, сообщили в муниципалитете.

В минувшем году в Новосибирске заметно вырос пассажиропоток муниципального электротранспорта. По данным за 11 месяцев, троллейбусы перевезли на 22,5 процентра людей больше, чем на аналогичный период 2023 года. В абсолютном выражении это почти 48,5 млн человек. Одна из основных причин таких показателей — кардинальное обновление троллейбусного парка — 258 новых машин, начиная с 2022 года. Наличие возможности работы от аккумуляторов позволило продлить маршруты до отдаленных микрорайонов.

Отмечается рост количества пассажиров трамваев и метрополитена. А вот автобусы потеряли часть пассажиров — по итогам 11 месяцев снижение составило 6,9 процентов, сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на данные муниципалитета.

Подобная статистика соответствует вектору развития пассажирских перевозок в Новосибирске — городские власти делают ставку на электротранспорт. Однако у этого плана есть и слабые стороны, о которых мы рассказывали в специальном материале.

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#Транспорт#Новосибирск#Статистика#Троллейбусы#Пассажиры
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