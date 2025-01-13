atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 16:13

Published 13 января, 16:13

Modified 13 января, 16:33

Updated 13 января, 16:33

Смог на улицах вызвал беспокойство жителей Карасука Новосибирской области

Смог на улицах вызвал беспокойство жителей Карасука Новосибирской области

13 января 2025, 16:13
Фото: 1MI.
Вечером 13 января жители Карасука столкнулись с появлением плотного тумана с характерным запахом гари. В администрации объяснили, почему образовался смог.

Местные жители пожаловались на нехарактерно плотный смог. Однако в отделе пожарного надзора объяснили, что повода для беспокойства нет.

Как объяснили в администрации, причиной появления смога могли стать печи в частных домах и низкая температура воздуха.

— Печи длительного горения выпускают холодный дым. Из-за резкого падения температуры образовался туман, препятствующий его рассеиванию.

Специалисты отметили отсутствие потенциальной угрозы для жизни и здоровья местного населения.

Ранее в региональном МЧС рассказали о сотне новых пожаров за неделю.

Водитель из Новосибирска устроил свалку из покрышек рядом с ТЭЦ
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский футбольный клуб наказали штрафом в 500 тысяч за расистские оскорбленияПожар произошел в жилом доме Новосибирска: что известно сейчасВозмущенные новосибирцы написали обращение Мизулиной: что произошло
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Администрация#Карасук#Карасукский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика