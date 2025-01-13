Смог на улицах вызвал беспокойство жителей Карасука Новосибирской области

Posted 13 января, 16:13
Published 13 января, 16:13
Modified 13 января, 16:33
Updated 13 января, 16:33
Местные жители пожаловались на нехарактерно плотный смог. Однако в отделе пожарного надзора объяснили, что повода для беспокойства нет.
Как объяснили в администрации, причиной появления смога могли стать печи в частных домах и низкая температура воздуха.
— Печи длительного горения выпускают холодный дым. Из-за резкого падения температуры образовался туман, препятствующий его рассеиванию.
Специалисты отметили отсутствие потенциальной угрозы для жизни и здоровья местного населения.
Ранее в региональном МЧС рассказали о сотне новых пожаров за неделю.