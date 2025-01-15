В Новосибирске экс-сотрудника МЧС с подельником поймали на взятке в 12 миллионов

Инспектор МЧС Давыденко И.С. обвиняется в том, что предложил гендиректору Шевкоплясу Р.С. стать посредником в получении взятки от образовательного учреждения. Целью взятки было заключение договора на проектирование и монтаж системы аварийного освещения.



Шевкопляс Р.С. обвиняется в том, что содействовал Давыденко в непривлечении сотрудников образовательного учреждения к ответственности за невыполнение правил противопожарной безопасности в учреждении. Полученные деньги сообщники поделили. Сумма взятки составила 12 960 480 рублей.