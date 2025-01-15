atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 06:34

Published 15 января, 06:34

Modified 15 января, 06:36

Updated 15 января, 06:36

Суд рассмотрит дело о взятке

В Новосибирске экс-сотрудника МЧС с подельником поймали на взятке в 12 миллионов

15 января 2025, 06:34
Фото: Изображение Midjourney. Суд рассмотрит дело о взятке
Ленинский райсуд Новосибирска рассмотрит дело, по обвинению экс-сотрудника МЧС во взятке.

Инспектор МЧС Давыденко И.С. обвиняется в том, что предложил гендиректору Шевкоплясу Р.С. стать посредником в получении взятки от образовательного учреждения. Целью взятки было заключение договора на проектирование и монтаж системы аварийного освещения.

Шевкопляс Р.С. обвиняется в том, что содействовал Давыденко в непривлечении сотрудников образовательного учреждения к ответственности за невыполнение правил противопожарной безопасности в учреждении. Полученные деньги сообщники поделили. Сумма взятки составила 12 960 480 рублей.

МЧС предупреждает: сильная метель накроет Новосибирск
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области закрыли АЗС по требованию прокуратурыЦентр помощи для бывших заключенных открыли в Новосибирской областиОбвиняемого в покушении на убийство задержали в Новосибирске
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Россия#МЧС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика