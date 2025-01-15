В Новосибирске мать брошенного голодного мальчика отпустили на свободу

Нерадивую мать нашли, пишет КП-Новосибирск. Сама женщина пыталась всех убедить, что вышла из дома на час, однако ей никто не поверил. Было возбуждено дело. Мать ограничили в родительских правах, однако она начала избегать следствие и была арестована. Позже ее лишили родительских прав. Отсидев в СИЗО девять месяцев, ее отпустили. Мальчик так и находится в приюте. Ранее мы рассказали, как женщина усыновила ребенка-инвалида.