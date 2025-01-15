В Новосибирске мать брошенного голодного мальчика отпустили на свободу

Posted 15 января, 03:18
Published 15 января, 03:18
Modified 15 января, 03:20
Updated 15 января, 03:20
Все случилось в прошлом году в доме на улице Сиреневой. Мать могла оставить несовершеннолетнего сына запертым в квартире. Предполагается, что она ушла в загул.
Мальчик был один в квартире два дня. У него не было даже еды. Тогда ребенок начал звать на помощь людей, стоя на балконе. Ему помогли: накормили и передали в центр помощи. В Новосибирске разгорелся скандал.
Нерадивую мать нашли, пишет КП-Новосибирск. Сама женщина пыталась всех убедить, что вышла из дома на час, однако ей никто не поверил. Было возбуждено дело. Мать ограничили в родительских правах, однако она начала избегать следствие и была арестована. Позже ее лишили родительских прав. Отсидев в СИЗО девять месяцев, ее отпустили. Мальчик так и находится в приюте. Ранее мы рассказали, как женщина усыновила ребенка-инвалида.