atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 03:18

Published 15 января, 03:18

Modified 15 января, 03:20

Updated 15 января, 03:20

Ребенок лишился матери

В Новосибирске мать брошенного голодного мальчика отпустили на свободу

15 января 2025, 03:18
Фото: 1MI. Ребенок лишился матери
В Новосибирске мать голодного мальчика, которого она заперла в квартире — освободили, о чем говорят данные суда.

Все случилось в прошлом году в доме на улице Сиреневой. Мать могла оставить несовершеннолетнего сына запертым в квартире. Предполагается, что она ушла в загул.

Мальчик был один в квартире два дня. У него не было даже еды. Тогда ребенок начал звать на помощь людей, стоя на балконе. Ему помогли: накормили и передали в центр помощи. В Новосибирске разгорелся скандал.

Нерадивую мать нашли, пишет КП-Новосибирск. Сама женщина пыталась всех убедить, что вышла из дома на час, однако ей никто не поверил. Было возбуждено дело. Мать ограничили в родительских правах, однако она начала избегать следствие и была арестована. Позже ее лишили родительских прав. Отсидев в СИЗО девять месяцев, ее отпустили. Мальчик так и находится в приюте. Ранее мы рассказали, как женщина усыновила ребенка-инвалида.

Топ лучших ЗАГСов Новосибирской области: куда идти создавать настоящую семью
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, сколько детей за год родилось в Новосибирской областиМухтороли, Хабиба и Мунира: топ странных имен для младенцев в Новосибирске за январьПрилучный скучно отпраздновал день рождения сына от Муцениеце
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Сизо#Арест#Мать
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика