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Posted 15 января, 05:38

Published 15 января, 05:38

Modified 15 января, 05:41

Updated 15 января, 05:41

Работа для удаленщиков

В Новосибирске названа самая дефицитная профессия для удаленщиков

15 января 2025, 05:38
Фото: Изображение Midjourney. Работа для удаленщиков

В Новосибирске не хватает сотен ИИ-специалистов

В конце 2024 года новосибирские компании разместили около тысячи вакансий для ИИ-специалистов, согласно данным hh.ru.

За последние три месяца 2024 года компании в Новосибирской области среди прочих требований к соискателям отмечали умение пользоваться искусственным интеллектом. Эти навыки требуют не только от программистов и разработчиков, но также спрашивают их наличие у соискателей на должность менеджеров, аналитиков. Дополнительным плюсом умение управляться с ИИ-программами станет также для творческих профессий — дизайнеров и художников.

Количество объявлений с требованием уметь работать с чатом GPT превысило 100. В этом году для специалистов будут крайне важны даже базовые навыки работы с ИИ при поиске новой работы.

Ранее стала известна причина масштабного сбоя в работе интернета по всей России.

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