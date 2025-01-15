В Новосибирске названа самая дефицитная профессия для удаленщиков

Posted 15 января, 05:38
Published 15 января, 05:38
Modified 15 января, 05:41
Updated 15 января, 05:41
За последние три месяца 2024 года компании в Новосибирской области среди прочих требований к соискателям отмечали умение пользоваться искусственным интеллектом. Эти навыки требуют не только от программистов и разработчиков, но также спрашивают их наличие у соискателей на должность менеджеров, аналитиков. Дополнительным плюсом умение управляться с ИИ-программами станет также для творческих профессий — дизайнеров и художников.
Количество объявлений с требованием уметь работать с чатом GPT превысило 100. В этом году для специалистов будут крайне важны даже базовые навыки работы с ИИ при поиске новой работы.
Ранее стала известна причина масштабного сбоя в работе интернета по всей России.