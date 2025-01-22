Первые настоящие сибирские морозы накроют Новосибирск

Posted 22 января, 02:28
Published 22 января, 02:28
Modified 22 января, 02:30
Updated 22 января, 02:30
Похолодание начнется с 22 января. Если днем столбик термометра покажет лишь -1, то ночью уже -20. Температурные качели продержатся еще несколько дней. Сильнее всего мороз ожидается 23 января, когда за окном будет -26 в ночное время. Днем же похолодает до -23.
Аналогичная погода сохранится и 24 января, когда днем будет -23, а ночью -22. С 25 числа температура пойдет на спад: потеплеет до -13. С 27 числа станет еще теплее: до -8. Первые морозы продержатся всего несколько дней и ночей. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода».
Сайт gismeteo обещает 22 января днем 0 градусов, а ночью -16. При этом все морозные дни окажутся снежными и пасмурными. World-weather прогнозирует самый холодный день 24 января: в это время похолодает до -25 днем.