Первые настоящие сибирские морозы накроют Новосибирск

Похолодание начнется с 22 января. Если днем столбик термометра покажет лишь -1, то ночью уже -20. Температурные качели продержатся еще несколько дней. Сильнее всего мороз ожидается 23 января, когда за окном будет -26 в ночное время. Днем же похолодает до -23.