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Posted 22 января, 02:28

Published 22 января, 02:28

Modified 22 января, 02:30

Updated 22 января, 02:30

Холодно будет в регионе

Первые настоящие сибирские морозы накроют Новосибирск

22 января 2025, 02:28
Фото: atas.info. Холодно будет в регионе

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание до -26

В Новосибирской области резко похолодает, о чем говорят данные погодных сервисов.

Похолодание начнется с 22 января. Если днем столбик термометра покажет лишь -1, то ночью уже -20. Температурные качели продержатся еще несколько дней. Сильнее всего мороз ожидается 23 января, когда за окном будет -26 в ночное время. Днем же похолодает до -23.

Аналогичная погода сохранится и 24 января, когда днем будет -23, а ночью -22. С 25 числа температура пойдет на спад: потеплеет до -13. С 27 числа станет еще теплее: до -8. Первые морозы продержатся всего несколько дней и ночей. Такой прогноз дает «Яндекс. Погода».

Сайт gismeteo обещает 22 января днем 0 градусов, а ночью -16. При этом все морозные дни окажутся снежными и пасмурными. World-weather прогнозирует самый холодный день 24 января: в это время похолодает до -25 днем.

Штормовое предупреждение в Новосибирске — чего ждать от погоды в ближайшие дни
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Похолодание#Мороз
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