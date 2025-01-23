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Posted 23 января, 09:56

Published 23 января, 09:56

Modified 23 января, 09:58

Updated 23 января, 09:58

Ветер был сильный

Школьники из Новосибирска пожаловались Мизулиной на ураганный ветер

23 января 2025, 09:56
Фото: 1MI. Ветер был сильный
Новосибирские школьники нажаловались Мизулиной на ветер в Сибири: сообщениями она поделилась в своем ТГ-канале.

22 января в Новосибирске был ураганный ветер, который срывал крыши, сносил деревья и людей. Как рассказали главе Лиги безопасности интернета Екатерине Мизулиной дети, их путь в школу был очень сложный. Порывы ветра затрудняли движения, а подростков буквально сдувало.

К аналогичным сообщениям присоединились школьники из Тюмени, Кургана и Свердловской области, где также сохранялась экстремальная погода. Дети призвали обратить внимание на сложные погодные условия. Сама Мизулина написала, что ей даже читать такие сообщения холодно.

Тем временем в этот день двое школьников возвращались домой, когда на них рухнуло дерево. Пострадал один из мальчиков. Следователи возбудили дело из-за халатности, так как дерево могло быть аварийным и подлежало сносу.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Погода#Ветер#Екатерина Мизулина
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