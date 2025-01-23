Школьники из Новосибирска пожаловались Мизулиной на ураганный ветер

Posted 23 января, 09:56
Published 23 января, 09:56
Modified 23 января, 09:58
Updated 23 января, 09:58
22 января в Новосибирске был ураганный ветер, который срывал крыши, сносил деревья и людей. Как рассказали главе Лиги безопасности интернета Екатерине Мизулиной дети, их путь в школу был очень сложный. Порывы ветра затрудняли движения, а подростков буквально сдувало.
К аналогичным сообщениям присоединились школьники из Тюмени, Кургана и Свердловской области, где также сохранялась экстремальная погода. Дети призвали обратить внимание на сложные погодные условия. Сама Мизулина написала, что ей даже читать такие сообщения холодно.
Тем временем в этот день двое школьников возвращались домой, когда на них рухнуло дерево. Пострадал один из мальчиков. Следователи возбудили дело из-за халатности, так как дерево могло быть аварийным и подлежало сносу.