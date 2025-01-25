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Posted 25 января, 09:02

Published 25 января, 09:02

Modified 25 января, 09:04

Updated 25 января, 09:04

Морозы начали ослабевать

В Новосибирске ожидается оттепель: глава Росгидромета

25 января 2025, 09:02
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Морозы начали ослабевать
Сильные морозы отступят из Западной Сибири в ближайшие дни, сообщил Роман Вильфанд.

В субботу, 25 января, днем температурный фон в Новосибирске вернулся к показателям около нормы, в районе 14-16 градусов мороза, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам эксперта, уже в понедельник, 27 января, температура превысит средненормативные показатели на 4 градуса, а в дальнейшем на 6 градусов. Такой характер погоды Вильфанд назвал «оттепельным».

Резкое похолодание, более чем на 20 градусов, произошло в Новосибирской в ночь со среду на четверг. Наступление морозного воздуха на регион сопровождалось шквальным ветром и мокрым снегом. В результате было частично прекращено движение транспорта по федеральным трассам. Несмотря на это, было зафиксировано множество аварий, в том числе, с участием пассажирского автобуса.

О последствиях разгула стихии мы рассказали в специальном видеоролике.

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#Новосибирск#Погода#Прогноз#Тепло#Гидрометцентр
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