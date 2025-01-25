В Новосибирске ожидается оттепель: глава Росгидромета

Резкое похолодание, более чем на 20 градусов, произошло в Новосибирской в ночь со среду на четверг. Наступление морозного воздуха на регион сопровождалось шквальным ветром и мокрым снегом. В результате было частично прекращено движение транспорта по федеральным трассам. Несмотря на это, было зафиксировано множество аварий, в том числе, с участием пассажирского автобуса.