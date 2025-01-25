В Новосибирске ожидается оттепель: глава Росгидромета

Posted 25 января, 09:02
Published 25 января, 09:02
Modified 25 января, 09:04
Updated 25 января, 09:04
В субботу, 25 января, днем температурный фон в Новосибирске вернулся к показателям около нормы, в районе 14-16 градусов мороза, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам эксперта, уже в понедельник, 27 января, температура превысит средненормативные показатели на 4 градуса, а в дальнейшем на 6 градусов. Такой характер погоды Вильфанд назвал «оттепельным».
Резкое похолодание, более чем на 20 градусов, произошло в Новосибирской в ночь со среду на четверг. Наступление морозного воздуха на регион сопровождалось шквальным ветром и мокрым снегом. В результате было частично прекращено движение транспорта по федеральным трассам. Несмотря на это, было зафиксировано множество аварий, в том числе, с участием пассажирского автобуса.
О последствиях разгула стихии мы рассказали в специальном видеоролике.