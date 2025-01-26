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Posted 26 января, 03:41

Published 26 января, 03:41

Modified 26 января, 03:43

Updated 26 января, 03:43

Женщина с телефоном

Тревожная статистика: новосибирцы попадаются на уловки мошенников дважды

26 января 2025, 03:41
Фото: 1MI. Женщина с телефоном

В Новосибирске 8% жителей попадаются на уловки мошенников дважды

Согласно недавно проведенному опросу в Новосибирске 8% местных жителей дважды попадались на уловки кибермошенников.

Опрос проводился сервисом SuperJob с 18 по 21 января и охватил крупные города Сибири, включая Красноярск, Иркутск, Омск и Барнаул. Результаты оказались тревожными: в Красноярске мошенники обманули 19% жителей, в Иркутске и Новосибирске — 18%, а в Омске — 16%. Эти цифры подтверждают, что телефонные и интернет-мошенничества стали настоящей угрозой для жителей крупных сибирских городов.

Особенно удручающим фактом является то, что 10% опрошенных заявили, что мошенники звонят им ежедневно. В то время как 7% респондентов отметили, что никогда не сталкивались с попытками обмана. Однако такие случаи становятся редкостью, особенно в свете того, что мошенники изобретательны в своих методах. Они не только звонят, но и могут использовать различные электронные каналы связи, чтобы убедить людей в своей правоте.

Для многих новосибирцев кибермошенничество стало не просто неприятным инцидентом, а настоящей проблемой, с которой они сталкиваются с пугающей регулярностью. В этой ситуации важно помнить о простых правилах безопасности: не раскрывать личную информацию по телефону или в интернете, не переводить деньги неизвестным лицам и всегда проверять информацию через официальные каналы.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мошенничество#Сибирь#Мошенники#Безопасность#Опрос#Кибермошенники
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