Тревожная статистика: новосибирцы попадаются на уловки мошенников дважды

Особенно удручающим фактом является то, что 10% опрошенных заявили, что мошенники звонят им ежедневно. В то время как 7% респондентов отметили, что никогда не сталкивались с попытками обмана. Однако такие случаи становятся редкостью, особенно в свете того, что мошенники изобретательны в своих методах. Они не только звонят, но и могут использовать различные электронные каналы связи, чтобы убедить людей в своей правоте.