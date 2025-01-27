Под Новосибирском военные обезвредили группу диверсантов

По тревоге были подняты бойцы из группы антитеррора. Вооруженные стрелковым оружием военнослужащие окружили предполагаемых террористов и успешно подавили попытку лишить связи армейские подразделения региона. В учебном бою было задействовано более 30 человек, добавили в военном ведомстве.