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Posted 27 января, 03:00

Published 27 января, 03:00

Modified 27 января, 03:02

Updated 27 января, 03:02

Военные в ходе операции использовали стрелковое оружие

Под Новосибирском военные обезвредили группу диверсантов

27 января 2025, 03:00
Фото: 1MI. Военные в ходе операции использовали стрелковое оружие
Целью диверсионной группы были узлы связи, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Военные из соединения, обеспечивающего общевойсковую связь, провели отражение атаки условного противника, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. По легенде учений, на соединение, расквартированное под Новосибирском, напала диверсионно-разведывательная группа, целью которой был захват оборудования связи на территории части.

По тревоге были подняты бойцы из группы антитеррора. Вооруженные стрелковым оружием военнослужащие окружили предполагаемых террористов и успешно подавили попытку лишить связи армейские подразделения региона. В учебном бою было задействовано более 30 человек, добавили в военном ведомстве.

В начале января в Новосибирске осудили четырех человек за совершение террористических актов на железной дороге и авиазаводе.

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#Новосибирск#Армия#Диверсия#Связь#Учения
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