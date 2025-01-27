Под Новосибирском военные обезвредили группу диверсантов

Posted 27 января, 03:00
Published 27 января, 03:00
Modified 27 января, 03:02
Updated 27 января, 03:02
Военные из соединения, обеспечивающего общевойсковую связь, провели отражение атаки условного противника, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. По легенде учений, на соединение, расквартированное под Новосибирском, напала диверсионно-разведывательная группа, целью которой был захват оборудования связи на территории части.
По тревоге были подняты бойцы из группы антитеррора. Вооруженные стрелковым оружием военнослужащие окружили предполагаемых террористов и успешно подавили попытку лишить связи армейские подразделения региона. В учебном бою было задействовано более 30 человек, добавили в военном ведомстве.
В начале января в Новосибирске осудили четырех человек за совершение террористических актов на железной дороге и авиазаводе.