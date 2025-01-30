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Posted 30 января, 14:10

Published 30 января, 14:10

Modified 30 января, 14:12

Updated 30 января, 14:12

Капремонт

Мировых судей топит в центре Новосибирска из-за недобросовестного застройщика

30 января 2025, 14:10
Фото: 1MI. Капремонт
Из-за некачественного ремонта крыши управления мировых судей в здании регулярно случаются протечки. Управление судится с застройщиками более трех лет.

Здание на улице Каменской, 66 было отдано на капремонт кровли стройфирме «Гарант» в 2019 году. Зимой работы были приняты, однако летом 2020 обнаружились скрытые дефекты, из-за которых здание регулярно топило. Об этом сообщает «Прецедент».

Осенью 2021-го по результатам экспертизы установили, что подрядчик использовал некачественные стройматериалы, ранее бывшие в употреблении.

За время разбирательства фирма «Гарант» обанкротилась. Ответственность легла на «СтройПодряд», которая осуществляла контроль на объекте. Управление потребовало взыскать с компаний, принимавших участие в капремонте, более 4 миллионов рублей убытков.

28 января Арбитражный суд НСО частично удовлетворил иск. Суд постановил взыскать с «СтройПодряд» почти 2 миллиона рублей.

Ранее на экс-главу новосибирской стройфирмы возбудили четыре уголовных дела.

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