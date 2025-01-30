Мировых судей топит в центре Новосибирска из-за недобросовестного застройщика

Здание на улице Каменской, 66 было отдано на капремонт кровли стройфирме «Гарант» в 2019 году. Зимой работы были приняты, однако летом 2020 обнаружились скрытые дефекты, из-за которых здание регулярно топило. Об этом сообщает «Прецедент».