Мировых судей топит в центре Новосибирска из-за недобросовестного застройщика

Posted 30 января, 14:10
Published 30 января, 14:10
Modified 30 января, 14:12
Updated 30 января, 14:12
Здание на улице Каменской, 66 было отдано на капремонт кровли стройфирме «Гарант» в 2019 году. Зимой работы были приняты, однако летом 2020 обнаружились скрытые дефекты, из-за которых здание регулярно топило. Об этом сообщает «Прецедент».
Осенью 2021-го по результатам экспертизы установили, что подрядчик использовал некачественные стройматериалы, ранее бывшие в употреблении.
За время разбирательства фирма «Гарант» обанкротилась. Ответственность легла на «СтройПодряд», которая осуществляла контроль на объекте. Управление потребовало взыскать с компаний, принимавших участие в капремонте, более 4 миллионов рублей убытков.
28 января Арбитражный суд НСО частично удовлетворил иск. Суд постановил взыскать с «СтройПодряд» почти 2 миллиона рублей.
Ранее на экс-главу новосибирской стройфирмы возбудили четыре уголовных дела.