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Posted 2 февраля, 04:24

Published 2 февраля, 04:24

Modified 2 февраля, 04:26

Updated 2 февраля, 04:26

Взрыв в Новосибирской области

В Новосибирской области на спиртзаводе произошел взрыв

2 февраля 2025, 04:24
Фото: 1MI. Взрыв в Новосибирской области
В Новосибирской области названа основная причина произошедшего на производстве ЧП.

На территории спиртзавода в Новосибирской области произошел мощный взрыв. Он был настолько сильным, что разрушил часть стены. Экстренные службы уточнили, что причиной произошедшего стала разгерметизация емкости, в которой накапливаются отходы производства этилового спирта.

При взрыве никто из сотрудников компании не пострадал, несущие конструкции заводского цеха не разрушены. Вероятно, после ремонта помещение вновь будет использоваться для производственных целей.

Напомним, что ранее председатель СКР Бастрыкин потребовал разобраться в драке новосибирских школьников, которая произошла прямо в здании учебного заведения.

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#Екатерина Нимко#Общество#Происшествия#Безопасность
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