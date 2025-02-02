В Новосибирской области на спиртзаводе произошел взрыв

На территории спиртзавода в Новосибирской области произошел мощный взрыв. Он был настолько сильным, что разрушил часть стены. Экстренные службы уточнили, что причиной произошедшего стала разгерметизация емкости, в которой накапливаются отходы производства этилового спирта.