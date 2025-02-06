atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 14:18

Published 6 февраля, 14:18

Modified 6 февраля, 14:20

Updated 6 февраля, 14:20

Суд

Пять нелегальный майнеров поймали в Новосибирске

6 февраля 2025, 14:18
Фото: Изображение Midjourney. Суд
В 2024 году в регионе расследовали 5 уголовных дел, связанных с незаконным использованием электроэнергии. Об итогах работы сообщает прокуратура по НСО.

Как отметили в прокуратуре, в Новосибирске отсутствует глобальная проблема «черного» майнинга. Однако фиксируются отдельные случаи незаконного подключения к электросетям.

Как сообщил региональный прокурор Бучман, в оперативных подразделениях осуществляется мониторинг чрезмерного расхода электроэнергии. За прошлый год правоохранителями было возбуждено 5 уголовных дел. В данных случаях был выявлены попытки обхода учета электроэнергии.

В общей сумме нелегальные майнеры причинили ущерб АО «РЭС» в два миллиона рублей.

В 2025 году начали рассматривать дело местного депутата, пойманного на «черном» майнинге — своими действиями фигурант причинил ущерб на сумму свыше шести миллионов.

Почти 3 миллиарда рублей взыщут с крупнейшей новосибирской компании за ущерб природе
Узнать подробнее
Читайте также:
Нигерийского нелегала депортируют из НовосибирскаСерийного поджигателя будут судить в НовосибирскеВ Новосибирске с осужденного взыскали деньги за уничтожение контрафактного алкоголя
#София Самарина#Экономика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Россия#Майнинг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика