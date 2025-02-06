Пять нелегальный майнеров поймали в Новосибирске

Как сообщил региональный прокурор Бучман, в оперативных подразделениях осуществляется мониторинг чрезмерного расхода электроэнергии. За прошлый год правоохранителями было возбуждено 5 уголовных дел. В данных случаях был выявлены попытки обхода учета электроэнергии.