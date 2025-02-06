Пять нелегальный майнеров поймали в Новосибирске

Posted 6 февраля, 14:18
Published 6 февраля, 14:18
Modified 6 февраля, 14:20
Updated 6 февраля, 14:20
Как отметили в прокуратуре, в Новосибирске отсутствует глобальная проблема «черного» майнинга. Однако фиксируются отдельные случаи незаконного подключения к электросетям.
Как сообщил региональный прокурор Бучман, в оперативных подразделениях осуществляется мониторинг чрезмерного расхода электроэнергии. За прошлый год правоохранителями было возбуждено 5 уголовных дел. В данных случаях был выявлены попытки обхода учета электроэнергии.
В общей сумме нелегальные майнеры причинили ущерб АО «РЭС» в два миллиона рублей.
В 2025 году начали рассматривать дело местного депутата, пойманного на «черном» майнинге — своими действиями фигурант причинил ущерб на сумму свыше шести миллионов.