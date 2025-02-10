В Новосибирске возбуждено дело в отношении экс-чиновника мэрии: раскрыты подробности

Posted 10 февраля, 06:59
Published 10 февраля, 06:59
Modified 10 февраля, 07:22
Updated 10 февраля, 07:22
Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.
«В период с 2015 по 2018 год подозреваемый получил от представителя нескольких коммерческих организаций имущество в крупном размере в качестве взятки. Денежные средства предназначались за лояльное отношение к задолженностям по арендной плате этих организаций и скорейшем согласовании направляемых ими документов», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, по версии следствия, в 2022 году Жигульский сознательно отказался от попыток восстановить права муниципалитета на земельный участок, ранее арестованный в рамках уголовного дела. В результате городской бюджет недополучил крупную сумму денег.
Незаконная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками ФСБ. В ближайшее время следствие направит в суд материалы для определения меры пресечения.
Георгий Жигульский был задержан в понедельник, 10 февраля, у себя дома. Один из ключевых городских департаментов он возглавил в 2015 году, из мэрии уволился в мае 2024.