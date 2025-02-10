atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 06:59

Published 10 февраля, 06:59

Modified 10 февраля, 07:22

Updated 10 февраля, 07:22

Жигульский работал в мэрии с 2015 года

В Новосибирске возбуждено дело в отношении экс-чиновника мэрии: раскрыты подробности

10 февраля 2025, 06:59
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Жигульский работал в мэрии с 2015 года

Экс-чиновник мэрии Новосибирска Жигульский попал под уголовное дело

Бывшего главу департамента земельных отношений подозревают во взяточничестве, сообщили в Следственном комитете.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского. Его подозревают в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

«В период с 2015 по 2018 год подозреваемый получил от представителя нескольких коммерческих организаций имущество в крупном размере в качестве взятки. Денежные средства предназначались за лояльное отношение к задолженностям по арендной плате этих организаций и скорейшем согласовании направляемых ими документов», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по версии следствия, в 2022 году Жигульский сознательно отказался от попыток восстановить права муниципалитета на земельный участок, ранее арестованный в рамках уголовного дела. В результате городской бюджет недополучил крупную сумму денег.

Незаконная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками ФСБ. В ближайшее время следствие направит в суд материалы для определения меры пресечения.

Георгий Жигульский был задержан в понедельник, 10 февраля, у себя дома. Один из ключевых городских департаментов он возглавил в 2015 году, из мэрии уволился в мае 2024.

Больше 10 новосибирских чиновников стали фигурантами громких уголовных дел
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске рассматривают второе уголовное дело экс-директора «МЕТРО МиР»В следственном комитете назвали самые коррумпированные сферы Новосибирской областиСтали известны подробности уголовного дела новосибирских чиновников из Минпромторга
#Новосибирск#Мэрия#Уголовное дело#Чиновник#Коррупция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика