В Новосибирске возбуждено дело в отношении экс-чиновника мэрии: раскрыты подробности

Кроме того, по версии следствия, в 2022 году Жигульский сознательно отказался от попыток восстановить права муниципалитета на земельный участок, ранее арестованный в рамках уголовного дела. В результате городской бюджет недополучил крупную сумму денег.



Незаконная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками ФСБ. В ближайшее время следствие направит в суд материалы для определения меры пресечения.