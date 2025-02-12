atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 12:47

Published 12 февраля, 12:47

Modified 12 февраля, 12:49

Updated 12 февраля, 12:49

Фигуранты дела предстанут перед судом лично

Суд отменил заочный приговор новосибирским застройщикам, депортированным из Камбоджи

12 февраля 2025, 12:47
Фото: 1MI. Фигуранты дела предстанут перед судом лично
Супруги Котляровы, они же организаторы ЖСК «Держава», ранее скрывшиеся от следствия заграницей, предстанут перед судом.

В 2015 году по заочному решению Железнодорожного районного суда Новосибирска организаторы ЖСК получили 15 и 9 лет лишения свободы. По версии следствия, фигуранты дела обманули около 200 дольщиков и присвоили себе порядка 180 миллионов рублей. Разбирательство прошло заочно, так как Котляровы скрылись, находясь под подпиской о невыезде.

Летом 2024 года власти Камбоджи депортировали супругов, объявленных в международный розыск. Новосибирский областной суд отменил вынесенный ранее заочный приговор, чтобы провести заседание в присутствии Котляровых, о чем сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее суд принял решение оставить за решеткой новосибирского застройщика ЖК Pool House на улице Тополева.

В Новосибирске вынесли приговор за жестокие пытки над подростком в колонии
Узнать подробнее
Читайте также:
Приговор вынесли замначальнику новосибирской колонии за превышение полномочийМировых судей топит в центре Новосибирска из-за недобросовестного застройщикаВ Новосибирске выпускник почти год судится за оценки по ЕГЭ
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Россия#Застройщик#Приговор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика