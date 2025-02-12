Суд отменил заочный приговор новосибирским застройщикам, депортированным из Камбоджи

Posted 12 февраля, 12:47
Published 12 февраля, 12:47
Modified 12 февраля, 12:49
Updated 12 февраля, 12:49
В 2015 году по заочному решению Железнодорожного районного суда Новосибирска организаторы ЖСК получили 15 и 9 лет лишения свободы. По версии следствия, фигуранты дела обманули около 200 дольщиков и присвоили себе порядка 180 миллионов рублей. Разбирательство прошло заочно, так как Котляровы скрылись, находясь под подпиской о невыезде.
Летом 2024 года власти Камбоджи депортировали супругов, объявленных в международный розыск. Новосибирский областной суд отменил вынесенный ранее заочный приговор, чтобы провести заседание в присутствии Котляровых, о чем сообщили в региональной прокуратуре.
Ранее суд принял решение оставить за решеткой новосибирского застройщика ЖК Pool House на улице Тополева.