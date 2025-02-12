Суд отменил заочный приговор новосибирским застройщикам, депортированным из Камбоджи

В 2015 году по заочному решению Железнодорожного районного суда Новосибирска организаторы ЖСК получили 15 и 9 лет лишения свободы. По версии следствия, фигуранты дела обманули около 200 дольщиков и присвоили себе порядка 180 миллионов рублей. Разбирательство прошло заочно, так как Котляровы скрылись, находясь под подпиской о невыезде.