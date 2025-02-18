В Новосибирске задержан глава «мусорного» регоператора АО «САХ»

Posted 18 февраля, 04:20
Published 18 февраля, 04:20
Modified 18 февраля, 07:16
Updated 18 февраля, 07:16
По сообщению источников в силовых структурах вечером в понедельник, 17 февраля, сотрудниками ФСБ был задержан директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Южаков. Предположительно, его подозревают в получении взятки.
В пресс-службе АО «САХ» нам сообщили, что сейчас информации о задержании руководителя нет.
Южаков занимал должность главы регионального оператора по обращению с отходами с июля 2024 года.
1 апреля 2024 года его предшественник Андрей Зыков был задержан оперативниками ФСБ. Ему предъявлено обвинение в растрате.