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Posted 18 февраля, 04:20

Published 18 февраля, 04:20

Modified 18 февраля, 07:16

Updated 18 февраля, 07:16

Южаков возглавил компанию относительно недавно

В Новосибирске задержан глава «мусорного» регоператора АО «САХ»

18 февраля 2025, 04:20
Фото: тг-канал АОР САХ. Южаков возглавил компанию относительно недавно
Сюжет
АО "САХ": уголовные дела и перспективы
По информации ФСБ по новосибирской области, Александр Южаков подозревается во взятке.

По сообщению источников в силовых структурах вечером в понедельник, 17 февраля, сотрудниками ФСБ был задержан директор АО «Спецавтохозяйство» Александр Южаков. Предположительно, его подозревают в получении взятки.

В пресс-службе АО «САХ» нам сообщили, что сейчас информации о задержании руководителя нет.

Южаков занимал должность главы регионального оператора по обращению с отходами с июля 2024 года.

1 апреля 2024 года его предшественник Андрей Зыков был задержан оперативниками ФСБ. Ему предъявлено обвинение в растрате.

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#Новосибирск#Задержание#ФСБ#Директор#АО САХ#АО "САХ": уголовные дела и перспективы
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