В Новосибирской области в пять раз увеличился набор на целевое обучение педагогов

Подготовка высококвалифицированных кадров является одной из задач реализации национальных целей развития России до 2030 года. По словам заместителя министра образования региона Романа Каменева, правительство Новосибирской области направляет в профильные федеральные органы исполнительной власти информацию о потребности в подготовке специалистов по специальностям и направлениям подготовки, которая затем учитывается при установлении квоты приема на целевое обучение.