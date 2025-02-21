В Новосибирской области в пять раз увеличился набор на целевое обучение педагогов

Posted 21 февраля, 09:24
Published 21 февраля, 09:24
Modified 21 февраля, 09:26
Updated 21 февраля, 09:26
Подготовка высококвалифицированных кадров является одной из задач реализации национальных целей развития России до 2030 года. По словам заместителя министра образования региона Романа Каменева, правительство Новосибирской области направляет в профильные федеральные органы исполнительной власти информацию о потребности в подготовке специалистов по специальностям и направлениям подготовки, которая затем учитывается при установлении квоты приема на целевое обучение.
«В 2024 году на целевое обучение по разным специальностям в вузы региона принято 1317 человек. Заказчики размещали свои предложения на Единой цифровой платформе „Работа в России“, а абитуриенты подавали заявки на предложения, размещенные заказчиками. Мы проинформировали руководителей вузов и глав всех муниципальных районов и городских округов о возможности заключить целевой договор на платформе, о существующих мерах поддержки, сроках отбора на целевое обучение. В Новосибирской области студенты вузов, заключившие договоры о целевом обучении по приоритетным для региона направлениям, получают за счет средств областного бюджета ежемесячную стипендию в размере 5 тысяч рублей», — прокомментировал замминистра.
Как подчеркнул и. о. ректора Новосибирского государственного педагогического университета Сергей Нелюбов, подготовка педагогических кадров и закрытие педагогических вакансий — это одни из ключевых задач региона в рамках реализации задач, определенных губернатором.
«За последние пять лет у нас увеличилось количество поступающих в педагогический университет на целевое обучение. Если пять лет назад это было порядка 50 человек, в прошлом году поступили уже 250 целевиков. В целом сегодня в НГПУ по целевому набору обучается 1121 студент. Преимущества целевого обучения — отдельный конкурс для абитуриентов, поступление на целевые места, возможность обучения на бюджетной основе, гарантированное трудоустройство, различные выплаты для молодых специалистов. Благодаря поручению губернатора главам муниципальных районов и городских округов, в этом году мы наблюдаем активность со стороны заказчиков на специалистов — это директора школ, руководители организаций дополнительного образования, дошкольных учреждений. Количество заявок возросло с 500 в прошлом году до 700 уже на данный период», — отметил Сергей Нелюбов.
В 2025 году изменится механизм взаимодействия с работодателями. По новым правилам, формирование квоты приема на целевое обучение на 2026-2027 учебный год начнется уже с 1 марта 2025 года, добавил Нелюбов.