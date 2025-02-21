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Posted 21 февраля, 09:24

Published 21 февраля, 09:24

Modified 21 февраля, 09:26

Updated 21 февраля, 09:26

В 2024 году в вузы на целевое обучение принято 1317 человек

В Новосибирской области в пять раз увеличился набор на целевое обучение педагогов

21 февраля 2025, 09:24
Фото: atas.info. В 2024 году в вузы на целевое обучение принято 1317 человек
Благодаря государственной поддержке целевого обучения и росту интереса со стороны абитуриентов и их будущих работодателей, целевой набор на педагогические и иные специальности в регионе за последние пять лет существенно возрос, сообщили в Минобре.

Подготовка высококвалифицированных кадров является одной из задач реализации национальных целей развития России до 2030 года. По словам заместителя министра образования региона Романа Каменева, правительство Новосибирской области направляет в профильные федеральные органы исполнительной власти информацию о потребности в подготовке специалистов по специальностям и направлениям подготовки, которая затем учитывается при установлении квоты приема на целевое обучение.

«В 2024 году на целевое обучение по разным специальностям в вузы региона принято 1317 человек. Заказчики размещали свои предложения на Единой цифровой платформе „Работа в России“, а абитуриенты подавали заявки на предложения, размещенные заказчиками. Мы проинформировали руководителей вузов и глав всех муниципальных районов и городских округов о возможности заключить целевой договор на платформе, о существующих мерах поддержки, сроках отбора на целевое обучение. В Новосибирской области студенты вузов, заключившие договоры о целевом обучении по приоритетным для региона направлениям, получают за счет средств областного бюджета ежемесячную стипендию в размере 5 тысяч рублей», — прокомментировал замминистра.

Как подчеркнул и. о. ректора Новосибирского государственного педагогического университета Сергей Нелюбов, подготовка педагогических кадров и закрытие педагогических вакансий — это одни из ключевых задач региона в рамках реализации задач, определенных губернатором.

«За последние пять лет у нас увеличилось количество поступающих в педагогический университет на целевое обучение. Если пять лет назад это было порядка 50 человек, в прошлом году поступили уже 250 целевиков. В целом сегодня в НГПУ по целевому набору обучается 1121 студент. Преимущества целевого обучения — отдельный конкурс для абитуриентов, поступление на целевые места, возможность обучения на бюджетной основе, гарантированное трудоустройство, различные выплаты для молодых специалистов. Благодаря поручению губернатора главам муниципальных районов и городских округов, в этом году мы наблюдаем активность со стороны заказчиков на специалистов — это директора школ, руководители организаций дополнительного образования, дошкольных учреждений. Количество заявок возросло с 500 в прошлом году до 700 уже на данный период», — отметил Сергей Нелюбов.

В 2025 году изменится механизм взаимодействия с работодателями. По новым правилам, формирование квоты приема на целевое обучение на 2026-2027 учебный год начнется уже с 1 марта 2025 года, добавил Нелюбов.

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