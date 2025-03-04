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Posted 4 марта, 06:48

Published 4 марта, 06:48

Modified 4 марта, 06:50

Updated 4 марта, 06:50

Статуя с аистом и ребенком

Как в СССР: в ЗАГСе раскрыли самые популярные имена для детей в Новосибирской области

4 марта 2025, 06:48
Фото: 1MI. Статуя с аистом и ребенком

В Новосибирской области раскрыли самые популярные имена для новорожденных

В управлении ЗАГС по Новосибирской области раскрыли самые популярные имена для детей в феврале 2025 года.

В феврале 2025 года родители Новосибирской области выбирали классические имена для новорожденных. По данным управления ЗАГС, среди новорожденных мальчиков лидируют имена Михаил, Александр, Артём, Роман, Лев, Максим, Илья, Марк, Матвей и Арсений, а для девочек наиболее популярными стали Виктория, София, Ева, Василиса, Анна, Мария, Варвара, Александра, Полина и Валерия.

Имя Михаил, происходящее из древнееврейского языка и означающее «подобный Богу», несет в себе образы силы, мужества и защиты. В христианской традиции оно ассоциируется с архангелом Михаилом — символом праведной битвы и верной защиты веры. Среди имен для девочек на особом пьедестале находится Виктория — имя, происходящее от латинского слова victoria, что переводится как «победа». Оно символизирует триумф и стремление к успеху. Девочки, носящие это имя, часто отличаются лидерскими качествами, целеустремленностью и харизмой.

Однако традиционные имена не являются единственным выбором современных родителей. Наряду с проверенными временем именами, в регионе появляются и экстравагантные варианты. Например, один из новорожденных получил имя Морункеджи-Андрей.

Стоит отметить, что демографическая ситуация в регионе остается сложной — за февраль родилось 1783 ребенка, а на тот свет ушло 2972 человека.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Дети#Загс#Имена#Новорожденные#Демография
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