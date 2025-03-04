Как в СССР: в ЗАГСе раскрыли самые популярные имена для детей в Новосибирской области

Posted 4 марта, 06:48
Published 4 марта, 06:48
Modified 4 марта, 06:50
Updated 4 марта, 06:50
В феврале 2025 года родители Новосибирской области выбирали классические имена для новорожденных. По данным управления ЗАГС, среди новорожденных мальчиков лидируют имена Михаил, Александр, Артём, Роман, Лев, Максим, Илья, Марк, Матвей и Арсений, а для девочек наиболее популярными стали Виктория, София, Ева, Василиса, Анна, Мария, Варвара, Александра, Полина и Валерия.
Имя Михаил, происходящее из древнееврейского языка и означающее «подобный Богу», несет в себе образы силы, мужества и защиты. В христианской традиции оно ассоциируется с архангелом Михаилом — символом праведной битвы и верной защиты веры. Среди имен для девочек на особом пьедестале находится Виктория — имя, происходящее от латинского слова victoria, что переводится как «победа». Оно символизирует триумф и стремление к успеху. Девочки, носящие это имя, часто отличаются лидерскими качествами, целеустремленностью и харизмой.
Однако традиционные имена не являются единственным выбором современных родителей. Наряду с проверенными временем именами, в регионе появляются и экстравагантные варианты. Например, один из новорожденных получил имя Морункеджи-Андрей.
Стоит отметить, что демографическая ситуация в регионе остается сложной — за февраль родилось 1783 ребенка, а на тот свет ушло 2972 человека.