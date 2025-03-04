Как в СССР: в ЗАГСе раскрыли самые популярные имена для детей в Новосибирской области

Имя Михаил, происходящее из древнееврейского языка и означающее «подобный Богу», несет в себе образы силы, мужества и защиты. В христианской традиции оно ассоциируется с архангелом Михаилом — символом праведной битвы и верной защиты веры. Среди имен для девочек на особом пьедестале находится Виктория — имя, происходящее от латинского слова victoria, что переводится как «победа». Оно символизирует триумф и стремление к успеху. Девочки, носящие это имя, часто отличаются лидерскими качествами, целеустремленностью и харизмой.