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Posted 28 февраля, 11:36

Published 28 февраля, 11:36

Modified 28 февраля, 12:49

Updated 28 февраля, 12:49

Как называли детей

Задэ, Билал, Абухурайра: названы странные имена для новорожденных в Новосибирске

28 февраля 2025, 11:36
Фото: 1MI. Как называли детей

Названы самые странные имена за февраль для мальчика и девочки в Новосибирске

В Новосибирской области родители давали детям самые странные имена в феврале, о чем говорят данные ЗАГСа.

Самыми странными именами февраля, которыми именовали девочек, стали Гулчирой, Розалина, Задэ, Айла и Лейла. Мальчиков же называли Билал, Абухурайра, Зикрулло, Фарзин и Дениз. Но это не все странные имена в Новосибирской области.

Ранее уроженцы областной столицы, переехавшие в Минск, вызвали общественный резонанс, назвав своего первенца, родившегося в феврале 2025 года, Трампом Владимировичем. Родители подчеркивают, что выбор имени не связан с политикой, а призван подчеркнуть индивидуальность ребенка.

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Решение спровоцировало бурные дискуссии. Одни пользователи поддерживают право семьи на креативность:

«Имя — это личное дело родителей. Главное, чтобы ребенок рос в любви», — пишут в комментариях.

Другие выражают тревогу:

«Ассоциации с президентом США могут стать поводом для насмешек в школе», — отмечают пользователи.

Тренды на нестандартные имена в регионе

Трамп — не единственный пример оригинального выбора. По данным новосибирского ЗАГСа, в феврале 2025 года популярность набрали:

  • Кирилия (женское имя греческого происхождения, означает «владычица»).

  • Милан (славянское имя со значением «нежность», распространено в Восточной Европе).

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Психологи о мотивах родителей

Специалисты связывают рост интереса к редким именам с эпохой цифровой самопрезентации:

«Соцсети превращают имя в элемент личного бренда. Родители хотят, чтобы ребенок выделялся с первых лет жизни», — говорят психологи.

При этом в России запрещены имена с цифрами, нецензурной лексикой или титулами. Однако в случае с Трампом правовых препятствий не возникло — имя соответствует нормам.

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