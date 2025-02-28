Задэ, Билал, Абухурайра: названы странные имена для новорожденных в Новосибирске

Posted 28 февраля, 11:36
Published 28 февраля, 11:36
Modified 28 февраля, 12:49
Updated 28 февраля, 12:49
Самыми странными именами февраля, которыми именовали девочек, стали Гулчирой, Розалина, Задэ, Айла и Лейла. Мальчиков же называли Билал, Абухурайра, Зикрулло, Фарзин и Дениз. Но это не все странные имена в Новосибирской области.
Ранее уроженцы областной столицы, переехавшие в Минск, вызвали общественный резонанс, назвав своего первенца, родившегося в феврале 2025 года, Трампом Владимировичем. Родители подчеркивают, что выбор имени не связан с политикой, а призван подчеркнуть индивидуальность ребенка.
Решение спровоцировало бурные дискуссии. Одни пользователи поддерживают право семьи на креативность:
«Имя — это личное дело родителей. Главное, чтобы ребенок рос в любви», — пишут в комментариях.
Другие выражают тревогу:
«Ассоциации с президентом США могут стать поводом для насмешек в школе», — отмечают пользователи.
Трамп — не единственный пример оригинального выбора. По данным новосибирского ЗАГСа, в феврале 2025 года популярность набрали:
Кирилия (женское имя греческого происхождения, означает «владычица»).
Милан (славянское имя со значением «нежность», распространено в Восточной Европе).
Специалисты связывают рост интереса к редким именам с эпохой цифровой самопрезентации:
«Соцсети превращают имя в элемент личного бренда. Родители хотят, чтобы ребенок выделялся с первых лет жизни», — говорят психологи.
При этом в России запрещены имена с цифрами, нецензурной лексикой или титулами. Однако в случае с Трампом правовых препятствий не возникло — имя соответствует нормам.