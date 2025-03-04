Опасное 8 марта: больше 21 тысячи зараженных цветов завезли в Новосибирскую область

По отношению к 2023 году этот показатель вырос в 1,8 раза. Фитосанитарный контроль выявил вредоносные организмы в партиях гвоздик, гипсофил, роз, хризантем и эустом. Эксперты обнаружили западного калифорнийского цветочного трипса, белую ржавчину хризантем и табачную белокрылку. Поскольку подобные вредители представляют серьёзную угрозу сельскому хозяйству, все бутоны с вредоносными организмами подверглись уничтожению путём сжигания.