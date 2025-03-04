Опасное 8 марта: больше 21 тысячи зараженных цветов завезли в Новосибирскую область

Posted 4 марта, 10:38
Published 4 марта, 10:38
Modified 4 марта, 10:40
Updated 4 марта, 10:40
По отношению к 2023 году этот показатель вырос в 1,8 раза. Фитосанитарный контроль выявил вредоносные организмы в партиях гвоздик, гипсофил, роз, хризантем и эустом. Эксперты обнаружили западного калифорнийского цветочного трипса, белую ржавчину хризантем и табачную белокрылку. Поскольку подобные вредители представляют серьёзную угрозу сельскому хозяйству, все бутоны с вредоносными организмами подверглись уничтожению путём сжигания.
По словам Похлебина, на увеличение количества обнаруженных заражённых растений напрямую повлияло увеличение объёмов импорта цветов в регион. Чем больше импортной продукции поступает на территорию, тем выше вероятность выявления карантинных объектов.
Кроме того, специалист отметил, что в этом году уже зарегистрировано шесть случаев обнаружения западного калифорнийского цветочного трипса. Подобные растения также немедленно ликвидировали.