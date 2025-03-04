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Posted 4 марта, 10:38

Published 4 марта, 10:38

Modified 4 марта, 10:40

Updated 4 марта, 10:40

Тлюпаны в багажнике автомобиля

Опасное 8 марта: больше 21 тысячи зараженных цветов завезли в Новосибирскую область

4 марта 2025, 10:38
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Тлюпаны в багажнике автомобиля

В Новосибирской области выявили более 21 тысячи зараженных цветов

В прошлом году на границе Новосибирской области зафиксировали свыше 21 000 зараженных цветов, поделился замглавы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Юрий Похлебин.

По отношению к 2023 году этот показатель вырос в 1,8 раза. Фитосанитарный контроль выявил вредоносные организмы в партиях гвоздик, гипсофил, роз, хризантем и эустом. Эксперты обнаружили западного калифорнийского цветочного трипса, белую ржавчину хризантем и табачную белокрылку. Поскольку подобные вредители представляют серьёзную угрозу сельскому хозяйству, все бутоны с вредоносными организмами подверглись уничтожению путём сжигания.

По словам Похлебина, на увеличение количества обнаруженных заражённых растений напрямую повлияло увеличение объёмов импорта цветов в регион. Чем больше импортной продукции поступает на территорию, тем выше вероятность выявления карантинных объектов.

Кроме того, специалист отметил, что в этом году уже зарегистрировано шесть случаев обнаружения западного калифорнийского цветочного трипса. Подобные растения также немедленно ликвидировали.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Россельхознадзор#Цветы#8 Марта#Вредители
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