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Posted 4 марта, 11:31

Published 4 марта, 11:31

Modified 4 марта, 11:33

Updated 4 марта, 11:33

Лошадь в загоне

В Новосибирске между двумя Машами разгорелся конфликт из-за конюшни

4 марта 2025, 11:31
Фото: 1MI. Лошадь в загоне

В Новосибирске женщина через суд пытается запретить соседке иметь лошадей

В Новосибирске между соседками разгорелся спор из-за содержания спортивных лошадей на частном участке в жилой зоне.

Жительница Советского района Мария Ц. подала иск с требованием снести конюшню, построенную ее соседкой, Марией Ш., которая содержит там двух спортивных коней. Истец утверждает, что такие животные, как лошади, являются сельскохозяйственными, а значит, их содержание в жилой зоне нарушает нормы. Мария Ц. также подчеркнула, что запах от коней и их жизнедеятельности негативно влияет на ее комфорт и нарушает ее законные интересы.

В свою очередь, ответчица Мария Ш. настаивает, что ее лошади являются спортивными животными, аналогичными домашним питомцам, таким как собаки. Она уверена, что никаких ограничений на их содержание на частном участке нет, ведь лошади не относятся к сельскохозяйственным животным. По ее мнению, жалобы на запах являются необоснованными.

В ходе судебного разбирательства была проведена экспертиза, которая показала, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимые нормы. Кроме того, суд постановил, что спортивные лошади не подпадают под ограничения, касающиеся сельскохозяйственных животных, и не требуют особых условий содержания. По этим основаниям исковые требования Марии Ц. были отклонены. Однако истица не согласилась с решением суда и подала апелляцию в Новосибирский областной суд. Этот спор теперь будет продолжаться на высшем уровне.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Суд#Апелляция#Лошади#Конфликт#Иск
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