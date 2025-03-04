В Новосибирске между двумя Машами разгорелся конфликт из-за конюшни

В ходе судебного разбирательства была проведена экспертиза, которая показала, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимые нормы. Кроме того, суд постановил, что спортивные лошади не подпадают под ограничения, касающиеся сельскохозяйственных животных, и не требуют особых условий содержания. По этим основаниям исковые требования Марии Ц. были отклонены. Однако истица не согласилась с решением суда и подала апелляцию в Новосибирский областной суд. Этот спор теперь будет продолжаться на высшем уровне.