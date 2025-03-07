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Posted 7 марта, 15:09

Published 7 марта, 15:09

Modified 7 марта, 15:11

Updated 7 марта, 15:11

Турникеты на станции не работают

В Новосибирске пассажиры электричек пожаловались на сломанные турникеты

7 марта 2025, 15:09
Фото: 1MI. Турникеты на станции не работают
Пассажиры пригородных электричек пожаловались на толпу и заторы, которые ежедневно возникают на платформе Речной вокзал из-за сломанных турникетов.

По словам местных жителей, часть турникетов не работает уже два месяца. Пассажиры жалуются на ежедневную давку, которая возникает из-за того, что контролеры не справляются с большим потоком людей.

Как сообщает «BFM-Новосибирск», в АО «Экспресс-пригород» ситуацию объяснили плановым обновлением оборудования перед летним сезоном, в связи с чем часть турникетов перестала функционировать. Из-за этого билеты проверяются контролерами. Турникеты возобновят работу по окончании работ, сообщает перевозчик.

Ранее стала известна причина системных задержек пригородных электропоездов в Новосибирске.

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