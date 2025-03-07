В Новосибирске пассажиры электричек пожаловались на сломанные турникеты

Posted 7 марта, 15:09
Published 7 марта, 15:09
Modified 7 марта, 15:11
Updated 7 марта, 15:11
По словам местных жителей, часть турникетов не работает уже два месяца. Пассажиры жалуются на ежедневную давку, которая возникает из-за того, что контролеры не справляются с большим потоком людей.
Как сообщает «BFM-Новосибирск», в АО «Экспресс-пригород» ситуацию объяснили плановым обновлением оборудования перед летним сезоном, в связи с чем часть турникетов перестала функционировать. Из-за этого билеты проверяются контролерами. Турникеты возобновят работу по окончании работ, сообщает перевозчик.
Ранее стала известна причина системных задержек пригородных электропоездов в Новосибирске.