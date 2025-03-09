Коррозия, трещины, выбоины: за что новосибирский «Гормост» получил штраф

Posted 9 марта, 02:37
Published 9 марта, 02:37
Modified 9 марта, 02:39
Updated 9 марта, 02:39
Арбитражный суд Новосибирской области признал муниципальное предприятие «Гормост» виновным в нарушении требований безопасности при содержании трёх путепроводов над железнодорожными путями. Поводом для разбирательства стало обращение прокуратуры, которая проверила состояние объектов в Центральном, Кировском и Октябрьском районах после сигнала от ОАО «РЖД».
Во время инспекции комиссия выявила критические нарушения: на проезжей части обнаружены глубокие выбоины, коррозия металлоконструкций и трещины в опорах, угрожающие целостности сооружений. Такие дефекты создают риски как для железнодорожного движения, так и для автомобилистов.
Представители МУП в суде пытались оспорить претензии, заявив, что путепроводы «не представляют опасности», а все работы выполняются в рамках выделенного бюджета. Однако суд счёл эти доводы несостоятельными, указав, что предприятие годами игнорировало предписания надзорных органов.
Решение суда было следующим:
Это не первый случай, когда «Гормост» становится фигурантом дел о ненадлежащем содержании дорожной инфраструктуры. В 2023 году предприятие уже штрафовали на 30 000 рублей за трещины на мосту через реку Ельцовка. Тогда ремонт начали только после вмешательства губернатора.
Автомобилисты и местные активисты давно жалуются на качество путепроводов.
«Едешь как по стиральной доске — подвеска летит, колёса глохнут. Удивительно, что до трагедии ещё не дошло», — говорит житель Кировского района Игорь Семёнов.
Прокуратура настаивает на ужесточении контроля за использованием бюджетных средств, выделяемых на инфраструктуру. Однако без системных изменений в финансировании и управлении «Гормостом» ситуация может повториться. Ранее стало известно, что никто не хочет ремонтировать Димитровский мост.