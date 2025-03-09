Коррозия, трещины, выбоины: за что новосибирский «Гормост» получил штраф

Это не первый случай, когда «Гормост» становится фигурантом дел о ненадлежащем содержании дорожной инфраструктуры. В 2023 году предприятие уже штрафовали на 30 000 рублей за трещины на мосту через реку Ельцовка. Тогда ремонт начали только после вмешательства губернатора.