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Posted 9 марта, 02:37

Published 9 марта, 02:37

Modified 9 марта, 02:39

Updated 9 марта, 02:39

В Новосибирске оштрафовано МУП «Гормост»

Коррозия, трещины, выбоины: за что новосибирский «Гормост» получил штраф

9 марта 2025, 02:37
Фото: из архива. 1MI. В Новосибирске оштрафовано МУП «Гормост»

В Новосибирске оштрафовали МУП «Гормост» за плохое состояние путепроводов

Муниципальное предприятие «Гормост» оштрафовано на 50 тыс. рублей за аварийное состояние трёх путепроводов в Новосибирске.

Арбитражный суд Новосибирской области признал муниципальное предприятие «Гормост» виновным в нарушении требований безопасности при содержании трёх путепроводов над железнодорожными путями. Поводом для разбирательства стало обращение прокуратуры, которая проверила состояние объектов в Центральном, Кировском и Октябрьском районах после сигнала от ОАО «РЖД».

Во время инспекции комиссия выявила критические нарушения: на проезжей части обнаружены глубокие выбоины, коррозия металлоконструкций и трещины в опорах, угрожающие целостности сооружений. Такие дефекты создают риски как для железнодорожного движения, так и для автомобилистов.

Представители МУП в суде пытались оспорить претензии, заявив, что путепроводы «не представляют опасности», а все работы выполняются в рамках выделенного бюджета. Однако суд счёл эти доводы несостоятельными, указав, что предприятие годами игнорировало предписания надзорных органов.

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Решение суда было следующим:

  • «Гормост» обязан выплатить штраф 50 000 рублей за административное правонарушение.
  • До 1 октября 2025 года предприятие должно устранить все выявленные дефекты.
  • Прокуратура продолжит мониторинг выполнения ремонта.

Это не первый случай, когда «Гормост» становится фигурантом дел о ненадлежащем содержании дорожной инфраструктуры. В 2023 году предприятие уже штрафовали на 30 000 рублей за трещины на мосту через реку Ельцовка. Тогда ремонт начали только после вмешательства губернатора.

Автомобилисты и местные активисты давно жалуются на качество путепроводов.

«Едешь как по стиральной доске — подвеска летит, колёса глохнут. Удивительно, что до трагедии ещё не дошло», — говорит житель Кировского района Игорь Семёнов.

Прокуратура настаивает на ужесточении контроля за использованием бюджетных средств, выделяемых на инфраструктуру. Однако без системных изменений в финансировании и управлении «Гормостом» ситуация может повториться. Ранее стало известно, что никто не хочет ремонтировать Димитровский мост.

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#Екатерина Нимко#Общество#Транспорт#Новосибирск#Суд
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