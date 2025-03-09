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Posted 9 марта, 07:51

Published 9 марта, 07:51

Modified 9 марта, 07:53

Updated 9 марта, 07:53

Жители Новосибирска поспешили избавиться от новых пятитысячных купюр

Новосибирцы избавляются от новых пятитысячных купюр: что с ними не так

9 марта 2025, 07:51
Фото: 1MI.

Жители Новосибирска поспешили избавиться от новых пятитысячных купюр

Новые купюры не вызвали доверия у новосибирцев, однако их поспешили успокоить: новые банкноты вполне законны.

В ЦБ пояснили, что новые купюры в 5000 рублей будут постепенно приходить в наш регион. Однако некоторые горожане решили спешно обменять незнакомые деньги, сообщает «VN.ru».

Изображение на новых денежных средствах посвящено городам Уральского федерального округа. На них можно увидеть изображение скульптуры «Сказ об Урале», а также стелу «Европа-Азия».

Ранее новосибирцам объяснили, с чем связан скачок цен на сливочное масло и стоит ли ожидать дальнейшего роста цен.

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