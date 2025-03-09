Новосибирцы избавляются от новых пятитысячных купюр: что с ними не так

Posted 9 марта, 07:51
Published 9 марта, 07:51
Modified 9 марта, 07:53
Updated 9 марта, 07:53
В ЦБ пояснили, что новые купюры в 5000 рублей будут постепенно приходить в наш регион. Однако некоторые горожане решили спешно обменять незнакомые деньги, сообщает «VN.ru».
Изображение на новых денежных средствах посвящено городам Уральского федерального округа. На них можно увидеть изображение скульптуры «Сказ об Урале», а также стелу «Европа-Азия».
Ранее новосибирцам объяснили, с чем связан скачок цен на сливочное масло и стоит ли ожидать дальнейшего роста цен.