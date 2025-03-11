Жителя Новосибирской области лишают водительских прав из-за обезболивающих

Его вызвали в суд, в котором требовалось лишить его водительских прав и разрешения на оружие, пишет «Прецедент». С решением тогучинец не согласен. По мнению пациента, он принимал лекарства только по назначению врача, без фанатизма. Теперь житель готов оспаривать решение в суде, ведь водит автомобиль он с 16 лет, а также долгое время увлекается охотой. Ранее глава Союза отцов осудил избиение девочки-квадробера.