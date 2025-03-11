Жителя Новосибирской области лишают водительских прав из-за обезболивающих

Posted 11 марта, 03:00
Published 11 марта, 03:00
Modified 11 марта, 03:01
Updated 11 марта, 03:01
Житель Тогучина Александр Кобегин более 20 лет назад попал в страшное ДТП, в котором чуть не лишился ноги. До сих пор он страдает от последствий и адской боли. Чтобы их облегчить, врачи прописали ему сильное обезболивающее, которое начало помогать во время воспалений.
Однажды пенсионер пришел продлить разрешение на оружие: он прошел всю комиссию, но вот финальную подпись от главврача ему получить не удалось. Мужчину назвали зависимым наркоманом из-за приема лекарств. Сибиряка отправили в городской наркологический диспансер, где его признали токсикоманом.
Его вызвали в суд, в котором требовалось лишить его водительских прав и разрешения на оружие, пишет «Прецедент». С решением тогучинец не согласен. По мнению пациента, он принимал лекарства только по назначению врача, без фанатизма. Теперь житель готов оспаривать решение в суде, ведь водит автомобиль он с 16 лет, а также долгое время увлекается охотой. Ранее глава Союза отцов осудил избиение девочки-квадробера.