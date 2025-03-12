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Posted 12 марта, 14:07

Published 12 марта, 14:07

Modified 12 марта, 14:09

Updated 12 марта, 14:09

Рейс был задержан

160 пассажиров авиарейса не смогли вернуться в Новосибирск из Узбекистана

12 марта 2025, 14:07
Фото: 1MI. Рейс был задержан
Самолет авиакомпании «Сибирь» был снят с рейса из-за подозрений на техническую неисправность.

Сегодня порядка 160 сибиряков застряли в международном аэропорту Ферганы (Узбекистан). Экипаж заподозрил возможную поломку на борту.

Инцидент стал причиной, по которой оборотный рейс в Новосибирск был задержан. Сейчас пассажиров временно разместили в иностранном аэропорту.

Новосибирская транспортная прокуратура проконтролирует ситуацию.

Ранее на борту самолета авиакомпании «S7» был задержан пьяный дебошир.

Пассажирский самолет потерялся над Новосибирском — что произошло
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#София Самарина#Россия#Самолет#Общество#Новосибирск#Сибирь#Происшествия#Новосибирская область#Транспорт
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