160 пассажиров авиарейса не смогли вернуться в Новосибирск из Узбекистана

Posted 12 марта, 14:07
Published 12 марта, 14:07
Modified 12 марта, 14:09
Updated 12 марта, 14:09
Сегодня порядка 160 сибиряков застряли в международном аэропорту Ферганы (Узбекистан). Экипаж заподозрил возможную поломку на борту.
Инцидент стал причиной, по которой оборотный рейс в Новосибирск был задержан. Сейчас пассажиров временно разместили в иностранном аэропорту.
Новосибирская транспортная прокуратура проконтролирует ситуацию.
Ранее на борту самолета авиакомпании «S7» был задержан пьяный дебошир.