Устроил драку и пытался пробиться к пилотам: авиадебошира задержали на борту S7

Инцидент произошел на борту самолета новосибирской авиакомпании S7, следовавшего 3 марта из Новосибирска в Санкт-Петербург. Скандал устроил 39-летнего пассажир из Новосибирска. Мужчина, находясь в воздухе, стремился прорваться в кабину пилотов. Его действия переросли в ожесточенный конфликт с другими людьми, находящимися на борту, а также к вмешательству бортпроводников. Как только судно село в аэропорту Пулково, агрессивного мужчину задержала полиция, а в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.