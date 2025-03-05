Устроил драку и пытался пробиться к пилотам: авиадебошира задержали на борту S7

Posted 5 марта, 05:37
Published 5 марта, 05:37
Modified 5 марта, 05:39
Updated 5 марта, 05:39
Инцидент произошел на борту самолета новосибирской авиакомпании S7, следовавшего 3 марта из Новосибирска в Санкт-Петербург. Скандал устроил 39-летнего пассажир из Новосибирска. Мужчина, находясь в воздухе, стремился прорваться в кабину пилотов. Его действия переросли в ожесточенный конфликт с другими людьми, находящимися на борту, а также к вмешательству бортпроводников. Как только судно село в аэропорту Пулково, агрессивного мужчину задержала полиция, а в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.
Инцидент произошел, когда мужчина, сидя в 27 ряду, внезапно поднялся с места и, нецензурно выражаясь, начал толкать попутчиков. Он заявил, что его цель — срочно встретиться с командиром экипажа. Несмотря на попытки экипажа успокоить нарушителя, его агрессивное поведение продолжалось. Когда к делу подключились другие пассажиры, чтобы остановить дебошира, он не только сопротивлялся, но и начал драку, ударив нескольких человек.
После посадки в Санкт-Петербурге, несмотря на всю агрессию пассажира, ситуация была быстро локализована, и самолет успешно приземлился. Задержанного дебошира передали правоохранителям, которые возбудили против него уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 7 лет тюрьмы за нарушение общественного порядка.