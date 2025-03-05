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Posted 5 марта, 05:37

Published 5 марта, 05:37

Modified 5 марта, 05:39

Updated 5 марта, 05:39

Самолет S7

Устроил драку и пытался пробиться к пилотам: авиадебошира задержали на борту S7

5 марта 2025, 05:37
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Самолет S7

Жителю Новосибирска грозит срок за попытку проникнуть в кабину пилотов самолета

Дебошир из Новосибирска устроил беспорядки на борту авиалайнера, его задержали как только борт прилетел в северную столицу РФ, сообщает telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел на борту самолета новосибирской авиакомпании S7, следовавшего 3 марта из Новосибирска в Санкт-Петербург. Скандал устроил 39-летнего пассажир из Новосибирска. Мужчина, находясь в воздухе, стремился прорваться в кабину пилотов. Его действия переросли в ожесточенный конфликт с другими людьми, находящимися на борту, а также к вмешательству бортпроводников. Как только судно село в аэропорту Пулково, агрессивного мужчину задержала полиция, а в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве.

Инцидент произошел, когда мужчина, сидя в 27 ряду, внезапно поднялся с места и, нецензурно выражаясь, начал толкать попутчиков. Он заявил, что его цель — срочно встретиться с командиром экипажа. Несмотря на попытки экипажа успокоить нарушителя, его агрессивное поведение продолжалось. Когда к делу подключились другие пассажиры, чтобы остановить дебошира, он не только сопротивлялся, но и начал драку, ударив нескольких человек.

После посадки в Санкт-Петербурге, несмотря на всю агрессию пассажира, ситуация была быстро локализована, и самолет успешно приземлился. Задержанного дебошира передали правоохранителям, которые возбудили против него уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 7 лет тюрьмы за нарушение общественного порядка.

В Новосибирске пассажира сняли с самолета после неудачной шутки
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Уголовное дело#Драка#S7#Дебошир#Авиадебошир#Санкт-Петербург#Хулиганство
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