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Posted 13 марта, 10:35

Published 13 марта, 10:35

Modified 13 марта, 10:37

Updated 13 марта, 10:37

Мэр Новосибирска оценил подготовку будущих IT-специалистов

Мэр Новосибирска оценил подготовку будущих IT-специалистов

13 марта 2025, 10:35
Максим Кудрявцев побывал в образовательном центре «IT-куб», созданном на базе гимназии № 17.

Новосибирск — один из IT-центров России, а местные компании не только решают задачу импортозамещения, но и выпускают продукты, составляющие достойную конкуренцию на мировом рынке. Чтобы оставаться в этом тренде, нужно готовить кадры уже сейчас, подчеркнул мэр Максим Кудрявцев во время визита в специализированный образовательный центр.

Видео: тг-канал Максима Кудрявцева. Мэру показали все грани образовательного процесса
«В 17-й гимназии реализован уникальный проект — образовательный центр „IT-куб“. Ребята с самых ранних лет изучают здесь основы алгоритмизации, языки программирования, знакомятся с технологиями машинного обучения, искусственного интеллекта. Таким образом, мы готовим поколение специалистов, которое в будущем будет развивать IT-отрасль в нашем городе и в регионе», — сказал глава муниципалитета.

В 2025 году IT-куб в гимназии № 17 празднует свое пятилетие. За прошлый год образовательные программы центра прошли 1268 детей.

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