Мэр Новосибирска оценил подготовку будущих IT-специалистов

Новосибирск — один из IT-центров России, а местные компании не только решают задачу импортозамещения, но и выпускают продукты, составляющие достойную конкуренцию на мировом рынке. Чтобы оставаться в этом тренде, нужно готовить кадры уже сейчас, подчеркнул мэр Максим Кудрявцев во время визита в специализированный образовательный центр.