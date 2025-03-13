Мэр Новосибирска оценил подготовку будущих IT-специалистов

Posted 13 марта, 10:35
Published 13 марта, 10:35
Modified 13 марта, 10:37
Updated 13 марта, 10:37
Новосибирск — один из IT-центров России, а местные компании не только решают задачу импортозамещения, но и выпускают продукты, составляющие достойную конкуренцию на мировом рынке. Чтобы оставаться в этом тренде, нужно готовить кадры уже сейчас, подчеркнул мэр Максим Кудрявцев во время визита в специализированный образовательный центр.
«В 17-й гимназии реализован уникальный проект — образовательный центр „IT-куб“. Ребята с самых ранних лет изучают здесь основы алгоритмизации, языки программирования, знакомятся с технологиями машинного обучения, искусственного интеллекта. Таким образом, мы готовим поколение специалистов, которое в будущем будет развивать IT-отрасль в нашем городе и в регионе», — сказал глава муниципалитета.
В 2025 году IT-куб в гимназии № 17 празднует свое пятилетие. За прошлый год образовательные программы центра прошли 1268 детей.