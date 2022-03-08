Главный дирижер Томас Зандерлинг уволился из Новосибирской филармонии

Главный дирижер Томас Зандерлинг уволился из Новосибирской филармонии
Главный дирижер Томас Зандерлинг уволился из Новосибирской филармонии
8 марта, 11:06КультураФото: Медиахолдинг 1Mi
Зандерлинг работал на своей должности в Новосибирской филармонии с 2017 года

Главный дирижер Томас Зандерлинг решил покинуть Новосибирскую филармонию, где он трудился с 2017 года. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе филармонии.

Расписание Транссибирского арт-фестиваля будет изменено, но более подробная информация будет опубликована 9 марта. Отметим, что 21 марта должен был пройти концерт Вадима Репина при участии симфонического оркестра с Томасом Зандерлингом.

Напомним, что Томас Зандерлинг – это сын немецкого дирижера Курта Зандерлинга и его первой жены Нины Бобат. Он родился в Новосибирске в 1942 году, но получил гражданство в 2009 году. При этом Томас рос в Ленинграде, где отец был руководителем оркестра Ленинградской филармонии. В 79-83 годах его приглашали в Берлинскую городскую оперу. С 1992 году был главным дирижером Симфонического оркестра Осаки. С 2002 года - главным приглашенным дирижером Новосибирского симфонического оркестра, а затем здесь оказался и его сын.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы