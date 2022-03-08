Главный дирижер Томас Зандерлинг уволился из Новосибирской филармонии

Главный дирижер Томас Зандерлинг решил покинуть Новосибирскую филармонию, где он трудился с 2017 года. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе филармонии.
Расписание Транссибирского арт-фестиваля будет изменено, но более подробная информация будет опубликована 9 марта. Отметим, что 21 марта должен был пройти концерт Вадима Репина при участии симфонического оркестра с Томасом Зандерлингом.
Напомним, что Томас Зандерлинг – это сын немецкого дирижера Курта Зандерлинга и его первой жены Нины Бобат. Он родился в Новосибирске в 1942 году, но получил гражданство в 2009 году. При этом Томас рос в Ленинграде, где отец был руководителем оркестра Ленинградской филармонии. В 79-83 годах его приглашали в Берлинскую городскую оперу. С 1992 году был главным дирижером Симфонического оркестра Осаки. С 2002 года - главным приглашенным дирижером Новосибирского симфонического оркестра, а затем здесь оказался и его сын.